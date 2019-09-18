فيديو.. محمد بن زايد يستقبل المشاركين فى "برنامج القيادات الإعلامية العربية"

وكالات الأنباء

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن تمكين الشباب وتأهيلهم وزيادة وعيهم تجاه مختلف المتغيرات الراهنة ركيزة أساسية لتطور المجتمعات العربية.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الأربعاء، المشاركين فى الدورة الثالثة من برنامج " القيادات الإعلامية العربية الشابة " الذي يشارك فيه أكثر من 100 شاب وشابة من 19 دولة عربية.

وحسب وكالة أنباء الإمارات رحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء بالشباب المشاركين في البرنامج معربا عن سعادته بلقائهم.

وقال " إن أهم استثمار هو الاستثمار في الإنسان على مر التاريخ .. أي أحد استثمر في مجموعة من البشر استطاع أن يخلق أمة .. وللأسف هذا الشيء لا يذكره التاريخ كثيرا .. دائما يتحدث التاريخ عن أفراد .. الدول تبنى على الجماعة خاصة في وقتنا المعاصر نحتاج فريق عمل قادر أن يتواصل ويضع خططا ورؤى إلى 25 عاما إلى الأمام ويركز عليها " .

وأضاف " أن تطوير منظومة الإعلام فى عالمنا العربي أصبح ضرورة ملحة لبناء وتعزيز الثقة بين المجتمعات العربية وقياداتها بأفكار ملهمة تزيد من التلاحم المجتمعي وتحقق أحلام وطموحات الشعوب" وأعرب عن ثقته في شبابنا العربي .. " فهم الأمل ويحملون على عاتقهم مهمة تغيير واقعنا العربي إلى الأفضل ".

وقال إنه من خلال شبابنا نتطلع إلى رؤية منابر إعلامية تخاطب العالم بثقافة العرب وتحمل رسائل الخير والتسامح إلى شعوب الأرض.

وشدد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على أن الفترة المقبلة تتطلب من الشباب الارتقاء بطموحات الشعوب العربية التي تأمل بغد أفضل، مشيراً إلى أن كل عربي ينتظر من الشباب عهدا جديدا لإعلام يعي المتغيرات من حولنا ويقود مجتمعاتنا نحو مستقبل مزدهر ويعيد للعرب دورهم ومكانتهم الحضارية بين الأمم.

وأثنى على الجهود المبذولة لإنجاح برنامج " القيادات الإعلامية العربية الشابة " الذي جسد إصرار وعزم الشباب العربي على المضي قدماً وترسيخ عهد جديد من العمل والابتكار والإسهام في مسيرة التنمية في كل ربوع وطننا العربي.