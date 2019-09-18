سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 10:22 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو..زغاريد أهالى عين الصيرة تفضح أكاذيب معتز مطر وهشام عبدالله ومحمد ناصر

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 09:07 م
فيديو..زغاريد أهالى عين الصيرة تفضح أكاذيب معتز مطر وهشام عبدالله ومحمد ناصر صورة أرشيفية
كتب كامل كامل – أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كذب أهالى عين الصيرة، الحملة الممنهجة التى شنها إعلام الإخوان المعادى للدولة المصرية، حيث ردد الأهالى هتافات "تحيا مصر" و"احنا معاك ياسيسى" المصحوبة بالزغاريد، حيث تجول الأهالى فى المساكن الجديد بمدينة بدر بعدما كانوا يقطنون مساكن غير أدمية فى "عين الصيرة، وعبروا عن سعادتهم بابتسامات عريضة فضلا عن الهتافات التى تشيد بالرئيس عبد الفتاح السيسى.

ووجهت إحدى سكان عين الصيرة، دعاء للرئيس السيسى، قائلة: "ربنا يبارك للرئيس عبد الفتاح السيسى ويعطيه الصحة ويعيش ويوزع على الغلابة"، بينما وقفت بجوارها مواطنة آخرى تلخص فرحتها بالسكن الجديد بـ"زغرودة" قوية.

 

وفى سياق متصل واصل جهاز مدينة بدر، استقبال وتسكين السكان المستحقين للوحدات من أهالى عين الصيرة، حيث قام جهاز تنمية مدينة بدر، بتسليم الوحدات السكنية، لسكان منطقة سور مجرى العيون والعاملين بالمدابغ، وذلك بحضور المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس عمار مندور رئيس الجهاز، ومسئولى الجهاز.

وأبدى السكان الذين تسلموا الوحدات فرحتهم بالوحدات الجديدة وبالمنطقة الحضارية المخططة، وبتنسيق الموقع ومساحات الوحدات، مرددين "تحيا مصر"، وموجهين شكرهم للرئيس عبدالفتاح السيسى.

 

 

 


تحيا مصر

السيسى

اعلام الاخوان

عبد الفتاح السيسى

معتز مطر

محمد ناصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"عين الصيرة" تكشف أكاذيب إعلام الإخوان على الهواء.. أبواق الإرهابية يبثون أخبارا عن اشتباك الأمن والأهالى بزعم هدم المساكن.. والأهالى لمعتز مطر ومحمد ناصر : ربنا يخلى السيسى.. وزغاريد الفرحة أمام الشقق الجديدة

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 08:21 م

عين الصيرة القصة الكاملة لخطة تطوير وإعادة الواجهة الحضارية للمنطقة.. صور

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 04:14 م

عين الصيرة ..قصة نجاح لمحافظة القاهرة فى ملف تطوير العشوائيات

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 02:53 م

صور.. مجلس الوزراء ينشر نماذج لمطاعم عين الصيرة بعد تطويرها

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 01:22 م

العاصمة تنتهى من إزالة عقارات منطقة عين الحياة وتسلم سكانها وحدات بديلة.. تسليم الأرض لوزارة الإسكان لبدء مشروع التطوير.. والتفاوض مع ملاك المقابر لنقل الرفات.. والرى تبدأ تدبيش بحيرة عين الصيرة وتطهيرها

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2019 09:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. المرور تضع خطة محكمة لمنع زحام الطرق استعدادا للعام الدراسى الجديد

صور.. المرور تضع خطة محكمة لمنع زحام الطرق استعدادا للعام الدراسى الجديد

نجمة La Casa De Papel تتألق بصورة جديدة مع اقتراب الموسم الجديد

نجمة La Casa De Papel تتألق بصورة جديدة مع اقتراب الموسم الجديد

"الكسب" يشكل لجنة لفحص ثروة المتهمين بقضية رشوة "الشركة القابضة للصناعات"

"الكسب" يشكل لجنة لفحص ثروة المتهمين بقضية رشوة "الشركة القابضة للصناعات"

موجز 6.. مقتل 9 إرهابيين فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة فى العبور و15 مايو

موجز 6.. مقتل 9 إرهابيين فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة فى العبور و15 مايو

السعودية: إيران استخدمت 25 طائرة بدون طيار وصاروخ كروز للهجوم على أرامكو

السعودية: إيران استخدمت 25 طائرة بدون طيار وصاروخ كروز للهجوم على أرامكو

رئيس وزراء السودان: ننظر بإعجاب لتجربة مصر ونتطلع للاستفادة منها اقتصاديا

رئيس وزراء السودان: ننظر بإعجاب لتجربة مصر ونتطلع للاستفادة منها اقتصاديا

الشائعات وتهديد أمن العالم.. متى تصل عقوبة مروجها للإعدام؟ المادة 77 من قانون العقوبات تصدت لكل من يهدد أمن وسلامة البلاد بـ"الشائعات" وغيرها من الجرائم.. ومشاريع قوانين جديدة لمواجهة جرائم "السوشيال ميديا"

الشائعات وتهديد أمن العالم.. متى تصل عقوبة مروجها للإعدام؟ المادة 77 من قانون العقوبات تصدت لكل من يهدد أمن وسلامة البلاد بـ"الشائعات" وغيرها من الجرائم.. ومشاريع قوانين جديدة لمواجهة جرائم "السوشيال ميديا"

الأمن يداهم خليتين إرهابيتين بالعبور و15 مايو.. مقتل 9 متطرفين بينهم قيادي بـ"لواء الثورة" متورطين فى اغتيال العميد عادل رجائي وتحريز أسلحة ومتفجرات.. "خلف الدهشورى" اسم حركى للتهرب من الملاحقات الأمنية

الأمن يداهم خليتين إرهابيتين بالعبور و15 مايو.. مقتل 9 متطرفين بينهم قيادي بـ"لواء الثورة" متورطين فى اغتيال العميد عادل رجائي وتحريز أسلحة ومتفجرات.. "خلف الدهشورى" اسم حركى للتهرب من الملاحقات الأمنية

أسعار الذهب تهبط 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 682 جنيها للجرام

أسعار الذهب تهبط 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 682 جنيها للجرام

"العدل" تلتقى مجموعة البنك الدولى لبحث مؤشرات الأداء بتقرير ممارسة الأعمال

"العدل" تلتقى مجموعة البنك الدولى لبحث مؤشرات الأداء بتقرير ممارسة الأعمال

شاهد فى دقيقة.. صفقة عسكرية جديدة.. المصنع روسى والمحرك فرنسى والزبون هندى

شاهد فى دقيقة.. صفقة عسكرية جديدة.. المصنع روسى والمحرك فرنسى والزبون هندى

احذر.. أجهزة التلفزيون الذكية تسرب بيانات المستخدمين إلى نيتفليكس وجوجل

احذر.. أجهزة التلفزيون الذكية تسرب بيانات المستخدمين إلى نيتفليكس وجوجل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة