فيديو..زغاريد أهالى عين الصيرة تفضح أكاذيب معتز مطر وهشام عبدالله ومحمد ناصر

كتب كامل كامل – أحمد عرفة

كذب أهالى عين الصيرة، الحملة الممنهجة التى شنها إعلام الإخوان المعادى للدولة المصرية، حيث ردد الأهالى هتافات "تحيا مصر" و"احنا معاك ياسيسى" المصحوبة بالزغاريد، حيث تجول الأهالى فى المساكن الجديد بمدينة بدر بعدما كانوا يقطنون مساكن غير أدمية فى "عين الصيرة، وعبروا عن سعادتهم بابتسامات عريضة فضلا عن الهتافات التى تشيد بالرئيس عبد الفتاح السيسى.

ووجهت إحدى سكان عين الصيرة، دعاء للرئيس السيسى، قائلة: "ربنا يبارك للرئيس عبد الفتاح السيسى ويعطيه الصحة ويعيش ويوزع على الغلابة"، بينما وقفت بجوارها مواطنة آخرى تلخص فرحتها بالسكن الجديد بـ"زغرودة" قوية.

وفى سياق متصل واصل جهاز مدينة بدر، استقبال وتسكين السكان المستحقين للوحدات من أهالى عين الصيرة، حيث قام جهاز تنمية مدينة بدر، بتسليم الوحدات السكنية، لسكان منطقة سور مجرى العيون والعاملين بالمدابغ، وذلك بحضور المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس عمار مندور رئيس الجهاز، ومسئولى الجهاز.

وأبدى السكان الذين تسلموا الوحدات فرحتهم بالوحدات الجديدة وبالمنطقة الحضارية المخططة، وبتنسيق الموقع ومساحات الوحدات، مرددين "تحيا مصر"، وموجهين شكرهم للرئيس عبدالفتاح السيسى.