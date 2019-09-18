فيديو .. "دولارات ويورو " سقوط أخطر 3 تجار عملة بمدينة نصر

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط 3 أشخاص بمدينة نصر لقيامهم بالإتجار غير المشروع بالنقد الاجنبى خارج نطاق السوق المصرفى فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر وأقسام الشرطة .

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) حال توقفه بسيارة ملاكى أمام فرع أحد البنوك الكائنة بدائرة القسم ، وبحوزته (مبالغ مالية قدرها "100 ألف جنيه مصرى- 5000 دولار أمريكى" - طبنجة صوت) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للطبنجة بقصد الدفاع ، والمبالغ المالية المضبوطه بحوزته بقصد الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بالاشتراك مع كل من (مدير مالى بإحدى شركات الإستيراد والتصدير – مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى ، وآخر حاصل على ليسانس آداب - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل) فتم ضبط المتهمين.