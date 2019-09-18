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فيديو .. الشعبة البرلمانية الإماراتية تؤكد أهمية التصدى لخطر الإرهاب الإلكترونى

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 06:27 م
فيديو .. الشعبة البرلمانية الإماراتية تؤكد أهمية التصدى لخطر الإرهاب الإلكترونى الارهاب الالكترونى
وكالات

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 أكدت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال مشاركتها في الاجتماع السادس للفريق القانوني المنبثق عن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، على أهمية التصدي لخطر الإرهاب الرقمي الإلكتروني، الذي يتم عن طريق استخدام التقنيات الإلكترونية الرقمية لترويع وتهديد وإخضاع الآخرين والتأثير عليهم سواء كانوا حكومات أو شعوب أو مجتمع دولي،
 
 
لافتة إلى ضرورة إدراج ذلك النوع من الإرهاب إلى مفهوم الجريمة الإرهابية، وضرورة التنسيق والعمل العربي المشترك من أجل التصدي بكل قوة وحزم للتنظيمات الإرهابية بكافة أشكالها ودحرها وتجفيف منابع ومصادر تمويلها.
 
ووافق اجتماع الفريق القانوني - الذي عقد على مدى يومي أمس واليوم - على مقترحات وملاحظات الشعبة البرلمانية الإماراتية حول المشاريع القانونية الاسترشادية المعنية بالإرهاب والمرأة والطفل، وذلك ضمن أعمال الدورة السادسة والعشرين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي واجتماعات اللجان الخاصة المصاحبة، التي تعقد في العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 14 إلى 20 سبتمبر 2019.

الارهاب الالكترونى

الشعبة البرلمانية

الإرهاب

عمان

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