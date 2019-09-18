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فى ذكرى صدورها.. "نيويورك تايمز" فى مرمى نيران دونالد ترامب

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 11:07 ص
فى ذكرى صدورها.. "نيويورك تايمز" فى مرمى نيران دونالد ترامب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتبت جينا وليم

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فى مثل هذا اليوم، منذ ما يقرب من 170 عاما كاملة، صدر العدد الأول من صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، والتى تعد إحدى أكثر الصحف انتشارا فى العالم، وهى صحيفة محلية لولاية نيويورك الأمريكية، إلا أنها توسعت بصورة كبيرة، حتى أصبحت فى كثير من الأحيان مصدرا يعتمد عليه لمعرفة المواقف التى تتبناها الإدارات الأمريكية المتعاقبة، الأمر الذى تغير بصورة كبيرة فى عهد الرئيس الحالى دونالد ترامب، والذى اعتبرها فى عدة مواقف مصدرا للأخبار المغلوطة.

 

وفى ذكرى صدور العدد الأول للصحيفة نذكر عدد من مواقف ترامب الهجومية عليها:

- شن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، هجوما حادا على الصحيفة دفاعا عن رئيس المحكمة العليا، القاضى بريت كافانو بشأن تجدد الاتهامات بالاعتداء الجنسى.

 

- اتهامها الرئيس الأمريكى بـ"الخيانة الحقيقية" وإلحاق الضرر بالمصالح الأمريكية، بعد نشرها مقالا حول ازدياد عدد الهجمات الإلكترونية الأمريكية على منظومة الطاقة الروسية.

 

- وصفها بأنها فقدت المصداقية بسبب تورطها فى قضية التؤاطو الروسى المزعوم والتدخل فى انتخابات 2016 لصالح حملة ترامب، وقال "أعتقد أن نيويورك تايمز فقدت مصداقيتها بالكامل".


ترامب

نيويورك تايمز

صحيفة نيويورك تايمز

الرئيس الأمريكى

اليوم السابع بلس

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