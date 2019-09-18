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عودة حركة القطارات بالمنوفية بعد تخزين الجرار المعطل والاستعانة بآخر

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 02:48 م
عودة حركة القطارات بالمنوفية بعد تخزين الجرار المعطل والاستعانة بآخر محطة قطار - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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عادت منذ قليل حركة القطارات إلى طبيعتها على خط القاهرة - طنطا بمحافظة المنوفية، وذلك عقب تمكن فريق الصيانة بهيئة السكة الحديد من شد القطار الذى اصطدم بجرار زراعى على شريط السكة الحديد ما بين محطتى كمشوش وكفر السنابسة، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من معبر غير قانونى وتخزينه بمحطة كمشوش والاستعانة بجرار آخر لسحب القطار.

 

وأكد مصدر بالسكة الحديد، أن توقف الحركة تسببت فى تأخر 4 قطارات عن مواعيدهم .

 

كانت حركة القطارات على خط القاهرة _ طنطا قد توقفت اليوم وذلك عقب اصطدام قطار 540 القادم من طنطا إلى القاهرة بجرار زراعى أثناء مروره من معبر غير قانونى مابين محطتى كمشوش وكفر السنابسة ،مما أدى إلى كسر فى ماسورة الهواء الرئيسية للقطارات وتوقف حركة القطارات .

 

كان اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من العميد خالد خرطوش مأمور مركز شرطة منوف، يفيد بوقوع حادث تصادم على شريط السكة الحديد.

 

وبالانتقال الفورى تبين اصطدام قطار 540 القادم من طنطا إلى القاهرة بجرار زراعى أثناء مروره من معبر غير قانونى ما بين محطتى كمشوش وكفر السنابسة ،مما أدى إلى كسر فى ماسورة الهواء الرئيسية للقطارات وتوقف حركة القطارات، وتحطم الجرار الزراعى ،تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


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