عصابة سرقة المساكن بمنطقة السلام: نفذنا 5 جرائم بعد مراقبة السكان

كتب أحمد حسنى

استمعت نيابة السلام، لأقوال تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق السكنية بمنطقة السلام.

وكشفت التحريات أن المتهمين هم "وائل.ف"، و "إبراهيم.م"، و"عاطف.م"، عاطلين، واعترفا المتهمين أمام النيابة بتكوينهم تشكيل عصابى لسرقة الشقق السكنية بمنطقة السلام.

وأضاف المتهمون أمام سرايا النيابة، أنهم تمكنوا من سرقة 5 شقق سكنية بعد مراقبة سكانها بمنطقة السلام، بأسلوب كسر الباب، واستولوا على مبلغ 10 آلاف جنيه.

وكانت بداية الواقعة بورود بلاغات لقسم شرطة السلام، تفيد بسرقة شققهم السكنية، وباجراء التحريات الأزمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التى حدثت بها وقائع السرقة، تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم وقائع السرقة، وأرشدوا عن مكان بعض المسروقات، وحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.