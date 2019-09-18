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طفلان لمحافظ كفرالشيخ: "عاوزين نكون جنود فى الجيش".. والمحافظ يقبل رأسهما

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 08:11 م
طفلان لمحافظ كفرالشيخ: "عاوزين نكون جنود فى الجيش".. والمحافظ يقبل رأسهما محافظ كفر الشيخ يقبل رأس الطفل
كفر الشيخ – محمد سليمان

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فوجئ الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، بطفلين "كورلس ملاك ومحمد خميس" بفصل 2/1 بمدرسة على عبدالشكور للتعليم الأساسى، يوجهان له الحديث، قائلين: "عاوزين نكون جنود في الجيش المصرى"، فقام المحافظ بتقبيل رأسهما ووجه المحافظ بوضع صور رموز محافظة كفرالشيخ فى مدخل المدرسة لتحفيز الطلاب على التفوق.

جاء ذلك بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والعميد سامح رشاد، مدير مرور كفرالشيخ، والعقيد سامح العزب، وكيل إدارة المرور، والدكتور سلامة الويشى، مدير عام التعليم، وهالة النواصرة، مدير إدارة شرق كفرالشيخ التعليمية، وغادة النحاس، مدير عام المتابعة بالتربية والتعليم، وعدد من القيادات التنفيذية.

من ناحية أخرى قال المحافظ ، أنه تم اعتماد 14 مليون و250 ألف جنيه لصرف أجور العاملين على الصناديق الخاصة بمديريتي التربية والتعليم والصحة، بواقع " 9 مليون جنيه للعاملين بمديرية التربية والتعليم منهم 4 مليون جنيه، تم تدبيرها من ديوان عام المحافظة، و 5 مليون جنيه تم تمويلها عن طريق وزارة المالية، بالإضافة إلى اعتماد 5 مليون و250 ألف جنيه للعاملين بمديرية الشئون الصحية، منهم 3 مليون جنيه تم تدبيرها من ديوان عام المحافظة، و 2 مليون و250 ألف جنيه تم تمويلها عن طريق وزارة المالية "، وذلك بناءً على مخاطبة محافظ كفرالشيخ، لوزير المالية لتدبير الدعم اللازم لصرف أجور هؤلاء العاملين حفاظاً على استقرار أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد محافظ كفرالشيخ؛ نحتاج 50 مليون جنيه لأجور العمالة على الصناديق الخاصة شهرياً بالمديريات والوحدات المحلية وذلك من خلال الحصر الدقيق لتلك الإحتياجات.

فى سياق مختلف شهدت قرية الشهابية التابعة لمركز بلطيم، قافلة طبية لإجراء الفحوصات والتحاليل لأهالي الشهابية،تفعيلا للبروتوكول المشترك بين جامعة كفرالشيخ ومديرية الشئون الصحية انطلقت قافلة طبية من جامعة كفر الشيخ، بمشاركة الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة.

وأضاف المحافظ، تم عمل الفحوصات والتحاليل الطبية لأهالى قرية الشهابية بالمجان بتخصصات خدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، من خلال نخبة من الأطباء المتخصصين .

وأكد محافظ كفرالشيخ أن هذه القوافل الطبية تعتبر من أهم وسائل خدمة المجتمع وأنها تأتي تفعيلا لدور الجامعة في وصول الخدمة الطبية للمرضى من أهالي المحافظة الأكثر احتياجا للرعاية تيسيرًا عليهم، وتقديم الخدمة على أكمل وجه و صرف العلاج اللازم بالمجان تحت اشراف الدكتور عبد الرازق الدسوقى رئيس جامعة كفرالشيخ، والدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة.

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

تعليم كفر الشيخ

الجيش المصري

قيادات تنفيذية

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