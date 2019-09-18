ضبط 27 طن مخلل غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

ضبطت مباحث التموين بالجيزة، مدير مصنع لإنتاج المخللات بمدينة 6 أكتوبر، لاتهامه باستخدام مستلزمات إنتاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبطت بحوزته 27 طن من المنتجات.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد بتورط " محمد. خ " صاحب مصنع لإنتاج المخللات، بدون ترخيص، بمدينة كائن 6 أكتوبر، باستخدام مستلزمات إنتاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي (ملح السياحات المخصص للأغراض الصناعية- مادة الصودا الكاوية تستخدم في عملية تسوية المخللات)، وإعادة طرحها بالأسواق مسبباً أضرار جسمية بصحة المواطنين لتحقيق أرباحاً طائلة غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع، صحبة مفتش الأغذية، وضبط "ا.م.م" المدير المسئول عن المصنع، وبلغ إجمالي المضبوطات 27 طن و180 كيلو مخللات مختلفة الأنواع، بدون بيانات ومجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.