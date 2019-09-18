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ضبط مقاول هارب من 5 ملايين جنيه و10 أحكام قضائية

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 12:13 م
ضبط مقاول هارب من 5 ملايين جنيه و10 أحكام قضائية حبس - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط هارب من 10 أحكام قضائية بالقاهرة بلغ إجمالى الغرامات المستحقه عليه فيها خمسة ملايين جنيه، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط الخارجين على القانون والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية.
 
 
تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء نبيل سليم من ضبط (مقاول - مقيم بدائرة القسم) مطلوب التنفيذ عليه فى 10 أحكام قضائية صادرة ضده فى قضايا (مبانى بدون ترخيص) بلغ إجمالى الغرامات المالية المستحقة عليه فيها (خمسة ملايين جنيه)، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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