صور.. ضبط دقيق مخابز وجبنة ومش منتهية الصلاحية فى حملات بأسواق القرنة فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، حملات تموينية على الأسواق، وذلك بالتنسيق مع إدارة تموين القرنة، وذلك فى إطار توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة مواصلة الحملات التموينية المتواصلة على الأسواق بصورة يومية لحماية المواطنين وتقديم أفضل خدمات لهم.

ومن جانبه قال الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر فى بيان صحفى، أن جهود تلك الحملات التى خرجت بمدينة القرنة تمكنت من ضبط نصف طن دقيق مخابز وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة، كما تم ضبط نصف طن جبنه ومش منتهية الصلاحية قبل طرحها بالأسواق وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة وجارى العرض على النيابة العامة.

وأضاف وكيل وزارة التموين بالأقصر، أنه شارك فى تلك الحملة كل من جبريل بكرى مدير التجارة الداخلية بالمديرية، وشريف سعد المفتش بالتجارة الداخلية، ويأتى ذلك فى اطار مراقبة الأسواق والأسعار ومكافحة الغش التجارى والتدليس والتأكد من صلاحية السلع الغذائية.

وأوضح الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أن رجال المديرية لا يتوقفون عن الحملات اليومية لخدمة المواطنين فى كافة الأسواق وعلى المحلات وغيرها، وذلك لضمان حماية المواطنين من المنتجات منتهية الصلاحية والمأكولات الفاسدة، حيث أصدر توجيهاته بالحملات اليومية للمرور على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية بدائرة المحافظة، بالإشتراك مع رجال إداره التجارة الداخلية، وإداره الرقابة التموينية، والإدارات التابعة للمديرية.

وكيل تموين الاقصر خلال حملات ضبط المنتحات منتهية الصلاحية

رجال التموين خلال الحملات بادارة القرنة