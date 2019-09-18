صور.. حملة مكبرة لرفع الإشغالات فى شوارع حى شمال الجيزة

كتب أسامة عبد الحميد

شن حى شمال الجيزة حملة مكبرة فى شارع محمد حجازى والعامل الأول، لإزالة الإشغالات والمخالفات من الشوارع، بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

كما قامت الحملة بتنظيف ورفع كفاءة الشوارع بحى شمال الجيزة، بحضور اللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة و أسامه السقعان، رئيس حى شمال الجيزة، ونواب رئيس الحى وشرطة المرافق وإدارات الحى.

يذكر أن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة قد تفقد أعمال التطوير الجارى تنفيذها بشارع شهاب، التى تنفذها المحافظة فى إطار خطتها لتطوير الشوارع والطرق الرئيسية لتظهر بالشكل الحضارى اللائق.

وأشار المحافظ إلى أن الأعمال تشمل تطوير الجزيرة الوسطى ودعمها بالأشجار والانترلوك ورفع كفاءة البلدورات اضافه الى تمهيد الممشى المخصص للمواطنين على جانبى الشارع وتركيب بلاط انترلوك به ليتماشى مع الشكل الجمالى للشارع مع ازالة أي اشغالات او تعديات من المحلات على حرم الطريق المخصص للمشاة، لافتا إلى أنه سيتم دعم الشارع بأعمدة انارة حديثة ( ليد ) استكمالا لخطة المحافظة فى توفير الطاقة.

ووجه المحافظ مدير مديرية الطرق بمتابعة يومية للشركه المنفذة للأعمال والتأكد من التزامها بتنفيذ الأعمال بجودة عالية ووفق الجدول الزمنى المحدد.



حملة مكبرة لرفع الاشغالات بشوارع حى شمال الجيزة (1)



حملة مكبرة لرفع الاشغالات بشوارع حى شمال الجيزة (2)



حملة مكبرة لرفع الاشغالات بشوارع حى شمال الجيزة (3)