سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 11:43 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. حملة مكبرة لرفع الإشغالات فى شوارع حى شمال الجيزة

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 10:19 ص
صور.. حملة مكبرة لرفع الإشغالات فى شوارع حى شمال الجيزة حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع حى شمال الجيزة
كتب أسامة عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شن حى شمال الجيزة حملة مكبرة فى شارع محمد حجازى والعامل الأول، لإزالة الإشغالات والمخالفات من الشوارع، بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

كما قامت الحملة بتنظيف ورفع كفاءة الشوارع بحى شمال الجيزة، بحضور اللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة و أسامه السقعان، رئيس حى شمال الجيزة، ونواب رئيس الحى وشرطة المرافق وإدارات الحى.

يذكر أن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة قد تفقد أعمال التطوير الجارى تنفيذها بشارع شهاب، التى تنفذها المحافظة فى إطار خطتها لتطوير الشوارع والطرق الرئيسية لتظهر بالشكل الحضارى اللائق.

 وأشار المحافظ إلى أن الأعمال تشمل تطوير الجزيرة الوسطى ودعمها بالأشجار والانترلوك ورفع كفاءة البلدورات اضافه الى تمهيد الممشى المخصص للمواطنين على جانبى الشارع وتركيب بلاط انترلوك به ليتماشى مع الشكل الجمالى للشارع مع ازالة أي اشغالات او تعديات من المحلات على حرم الطريق المخصص للمشاة، لافتا إلى أنه سيتم دعم الشارع بأعمدة انارة حديثة ( ليد ) استكمالا لخطة المحافظة فى توفير الطاقة.

 ووجه المحافظ مدير مديرية الطرق بمتابعة يومية للشركه المنفذة للأعمال والتأكد من التزامها بتنفيذ الأعمال بجودة عالية ووفق الجدول الزمنى المحدد.

 

حملة مكبرة لرفع الاشغالات بشوارع حى شمال الجيزة (1)
حملة مكبرة لرفع الاشغالات بشوارع حى شمال الجيزة (1)

 

حملة مكبرة لرفع الاشغالات بشوارع حى شمال الجيزة (2)
حملة مكبرة لرفع الاشغالات بشوارع حى شمال الجيزة (2)

 

 

حملة مكبرة لرفع الاشغالات بشوارع حى شمال الجيزة (3)
حملة مكبرة لرفع الاشغالات بشوارع حى شمال الجيزة (3)

 

 

حملة مكبرة لرفع الاشغالات بشوارع حى شمال الجيزة (4)
حملة مكبرة لرفع الاشغالات بشوارع حى شمال الجيزة (4)

 


محافظة الجيزة

حملات نظافة

رفع الاشغالات

حى شمال الجيزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
5 أهداف رئيسية لوزارة الصحة فى خطة مواجهة الأمراض الوبائية.. اعرفها

5 أهداف رئيسية لوزارة الصحة فى خطة مواجهة الأمراض الوبائية.. اعرفها

"اللجنة الوزارية للإنتاج" تناقش سياسات وخطط التنمية لعرضها على الحكومة

"اللجنة الوزارية للإنتاج" تناقش سياسات وخطط التنمية لعرضها على الحكومة

فى ذكرى صدورها.. "نيويورك تايمز" فى مرمى نيران دونالد ترامب

فى ذكرى صدورها.. "نيويورك تايمز" فى مرمى نيران دونالد ترامب

100 جنيه سعر تذكرة الدرجة الثالثة لسوبر الأهلى والزمالك و350 للأولى

100 جنيه سعر تذكرة الدرجة الثالثة لسوبر الأهلى والزمالك و350 للأولى

الهيئة العليا لانتخابات تونس: الشباب الأعلى مشاركة.. وفوز "القروى" يخلى سبيله

الهيئة العليا لانتخابات تونس: الشباب الأعلى مشاركة.. وفوز "القروى" يخلى سبيله

أوعى تعمل حساب على السوشيال باسم مزور.. العقوبة تصل للسجن 15 سنة والغرامة 300ألف جنيه لمن ينشئ حسابا إليكترونيا وهميا.. قانونى يوضح شروط الركن المادى والمعنوى لاكتمال الجريمة.. الأمر يتحول لجناية فى هذه الحالات

أوعى تعمل حساب على السوشيال باسم مزور.. العقوبة تصل للسجن 15 سنة والغرامة 300ألف جنيه لمن ينشئ حسابا إليكترونيا وهميا.. قانونى يوضح شروط الركن المادى والمعنوى لاكتمال الجريمة.. الأمر يتحول لجناية فى هذه الحالات

تأجيل ديربى الهلال السعودي والنصر بسبب دوري أبطال آسيا

تأجيل ديربى الهلال السعودي والنصر بسبب دوري أبطال آسيا

عاصى الحلانى: حالتى الصحية تتحسن وأحيى حفلين فى مصر قريباً

عاصى الحلانى: حالتى الصحية تتحسن وأحيى حفلين فى مصر قريباً

مصانع السيراميك توقع اتفاقا لجدولة مديونية الغاز مع قطاع البترول

مصانع السيراميك توقع اتفاقا لجدولة مديونية الغاز مع قطاع البترول

فيديو معلوماتى.. اشتراكات الطلاب بالمترو وقيمتها والأوراق المطلوبة لاستخراجها

فيديو معلوماتى.. اشتراكات الطلاب بالمترو وقيمتها والأوراق المطلوبة لاستخراجها

الحكومة توافق على منحة لتجديد قاطرات السكك الحديدية بـ555 ألفا و343 يورو

الحكومة توافق على منحة لتجديد قاطرات السكك الحديدية بـ555 ألفا و343 يورو

اكتشاف مقبرة ضخمة عمرها 1400 سنة فى إسكتلندا.. اعرف الحكاية

اكتشاف مقبرة ضخمة عمرها 1400 سنة فى إسكتلندا.. اعرف الحكاية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة