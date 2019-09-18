سقوط 28 تاجر مخدرات فى مداهمة لبؤر إجرامية بالجيزة

كتب ـ بهجت أبو ضيف

كثفت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة، حملاتها الأمنية، لضبط تجار وحائزي المواد المخدرة، وتطهير البؤر الإجرامية بأنحاء المحافظة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط 28 متهما بحوزتهم 1950 جرام حشيش، ونصف كيلو من مخدر البانجو، و190 قرصا مخدرا، و200 جرام من مخدر الأستروكس.

وبمواجهة المتهمين المضبوطين، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة للاتجار بها، وترويجها على عملائهم، كما ضبط بحوزتهم مبالغ مالية، اعترفوا أنها من حصيلة بيع المضبوطات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وجاري استكمال الحملات لضبط تجار المواد المخدرة بأنحاء المحافظة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.