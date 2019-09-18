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سفير الصين الجديد يقدم أوراق اعتماده للجامعة العربية

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 01:01 م
سفير الصين الجديد يقدم أوراق اعتماده للجامعة العربية أبو الغيط
(أ ش أ)

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قدم السفير الصينى الجديد لياو ليتشيانج أوراق اعتماده اليوم إلى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، فى مستهل توليه مهامه كسفير جديد لبلاده فى القاهرة وممثل معتمد للصين لدى جامعة الدول العربية.

وعبر أبو الغيط ـ خلال اللقاء ـ عن اعتزاز الجامعة العربية بالعلاقات مع الصين مثمنا المواقف الصينية المبدئية حيال القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية ذات الأهمية المركزية للدول العربية.

واستعرض الأمين العام مع السفير الصينى مختلف أوجه التعاون بين الجامعة العربية والصين، معربا عن تطلعه لانعقاد الجولة التاسعة للاجتماع الوزارى لمنتدى التعاون العربى الصينى والمقرر انعقاده العام المقبل بالأردن..مؤكدا دعم الجامعة العربية للدور المهم الذى تقوم به الصين على صعيد الاستثمارات فى البنية الأساسية فى المنطقة العربية فى إطار مبادرة الحزام والطريق.

 


الجامعه العربيه

الصين

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سفير الصين الجديد

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