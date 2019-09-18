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رئيس البرازيل يغادر المستشفى بعد إجراء عملية جراحية.. صورة

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 11:08 ص
رئيس البرازيل يغادر المستشفى بعد إجراء عملية جراحية.. صورة رئيس البرازيل فى المستشفى
كتبت فاطمة شوقى

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غادر رئيس البرازيل، جايير بولسونارو، مستشفى ساوباولو بعد ثمانية أيام من إجراء عملية جراحية لعلاج الفتق، وأذن له بالسفر إلى برازيليا، حيث سيبقى مستريحًا فى قصر دا الفورادا، المقر الرسمى لرئيس الدولة.
 
الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو
الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو
 
ويواصل الجنرال ونائب الرئيس هاملتون موراو توليه مهام بولسونارو حتى يوم الخميس القادم، وفقا لصحيفة "كلارين" الإسبانية.
 
 
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه العملية الجراحية الرابعة التى يجريها بولسونارو بعد الهجوم عليه بسكين أثناء حملته الانتحابية العام الماضى.
 
 
وأوضحت أن الأطباء نصحوا بولسونارو بالراحة التامة خاصة وأنه سيتجه إلى نيويورك للمشاركة فى الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 24 سبتمبر الجارى، وسيعود فى يوم 25.
 
 
وأوضحت الصحيفة أنه من المقرر أن يلقى بولسونارو خطابه فى الأمم المتحدة ثم سيلتقى بصناعيين وعسكريين أمريكيين فى ولاية تكساس، كما أنه بعد ذلك سيقوم بجولة فى اليابان والصين ودول الشرق الأوسط، فى أكتوبر، والتى تستمر 10 أيام.
 
 
 
 

رئيس البرازيل

البرازيل

جايير بولسونارو

عملية جراحية

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