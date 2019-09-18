سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 03:32 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

رئيس أركان الجيش الجزائري: واجهنا مؤامرة خطيرة تهدف إلى تدمير البلاد

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 01:53 م
رئيس أركان الجيش الجزائري: واجهنا مؤامرة خطيرة تهدف إلى تدمير البلاد الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائرى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائرى، أن القيادة العليا للجيش تبنت منذ بداية الازمة الخطاب الصريح والواضح، كاشفا أن هناك مؤامرة تحاك في الخفاء ضد الجزائر وشعبها ، وتم الكشف عن خيوطها وحيثياتها في الوقت المناسب.

وأضاف كما نقلت عنه جريدة النهار الجزائرية ، أن الخطاب نابع من مبدأ الوطنية بمفهومها الشامل، وحرصت على تبليغ مواقفها الثابتة للراي العام الوطني كلما أتيحت الفرصة لذلك.

وذكر رئيس الأركان: وضعنا استراتيجية محكمة تم تنفيذها على مراحل، وفقا لما يخوله لنا الدستور وقوانين الجمهورية، مضيفا أن قد تمت مواجهة هذه المؤامرة الخطيرة التي كانت تهدف الى تدمير بلادنا، وأشاد صالح بقيادة الجيش التي قررت مواجهة العصابة وإفشال مخططاتها الدنيئة.

وأختتم: تعهدنا أمام الله والوطن على مرافقة الشعب ومؤسسات الدولة ووفينا بالعهد. 

 


رئيس أركان الجيش الجزائري

الجزائر

مؤامرة ضد الجزائر

مؤامرة

اخبار الجزائر

الفريق أحمد قايد صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب تهبط 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 682 جنيها للجرام

أسعار الذهب تهبط 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 682 جنيها للجرام

"العدل" تلتقى مجموعة البنك الدولى لبحث مؤشرات الأداء بتقرير ممارسة الأعمال

"العدل" تلتقى مجموعة البنك الدولى لبحث مؤشرات الأداء بتقرير ممارسة الأعمال

شاهد فى دقيقة.. صفقة عسكرية جديدة.. المصنع روسى والمحرك فرنسى والزبون هندى

شاهد فى دقيقة.. صفقة عسكرية جديدة.. المصنع روسى والمحرك فرنسى والزبون هندى

احذر.. أجهزة التلفزيون الذكية تسرب بيانات المستخدمين إلى نيتفليكس وجوجل

احذر.. أجهزة التلفزيون الذكية تسرب بيانات المستخدمين إلى نيتفليكس وجوجل

مصرع 9 إرهابيين فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بمدينتى العبور و15 مايو

مصرع 9 إرهابيين فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بمدينتى العبور و15 مايو

شكرى يتوجه إلى نيويورك للإعداد لمشاركة الرئيس بالدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة

شكرى يتوجه إلى نيويورك للإعداد لمشاركة الرئيس بالدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة

ثقة فى الله ستظل مصر قوية.. محمد رمضان يرد على مهاترات السوشيال بأغنية "جيشنا صعب".. فيديو

ثقة فى الله ستظل مصر قوية.. محمد رمضان يرد على مهاترات السوشيال بأغنية "جيشنا صعب".. فيديو

حبس 3 مشرفين سنتين تسبب إهمالهم فى غرق طفل داخل حمام سباحة فى نادى رياضى

حبس 3 مشرفين سنتين تسبب إهمالهم فى غرق طفل داخل حمام سباحة فى نادى رياضى

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 18-9-2019.. واستقرار "المعدن الأصفر"

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 18-9-2019.. واستقرار "المعدن الأصفر"

شاهد فى دقيقة.. قائمة عظماء أفريقيا فى الدورى الإنجليزى

شاهد فى دقيقة.. قائمة عظماء أفريقيا فى الدورى الإنجليزى

المرور: إغلاق جزئى لأنفاق "الميرغنى والعروبة والثورة" لأعمال صيانة شهرًا

المرور: إغلاق جزئى لأنفاق "الميرغنى والعروبة والثورة" لأعمال صيانة شهرًا

العليا لانتخابات تونس: غدا آخر موعد لتقديم طعون المرشحين فى الجولة الأولى

العليا لانتخابات تونس: غدا آخر موعد لتقديم طعون المرشحين فى الجولة الأولى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة