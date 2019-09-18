رئيس أركان الجيش الجزائري: واجهنا مؤامرة خطيرة تهدف إلى تدمير البلاد

أكد الفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائرى، أن القيادة العليا للجيش تبنت منذ بداية الازمة الخطاب الصريح والواضح، كاشفا أن هناك مؤامرة تحاك في الخفاء ضد الجزائر وشعبها ، وتم الكشف عن خيوطها وحيثياتها في الوقت المناسب.
وأضاف كما نقلت عنه جريدة النهار الجزائرية ، أن الخطاب نابع من مبدأ الوطنية بمفهومها الشامل، وحرصت على تبليغ مواقفها الثابتة للراي العام الوطني كلما أتيحت الفرصة لذلك.
وأختتم: تعهدنا أمام الله والوطن على مرافقة الشعب ومؤسسات الدولة ووفينا بالعهد.
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