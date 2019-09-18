ختام دورة الإعلام وريادة الأعمال بمركز اليوم السابع.. صور

تصوير محمد سعودى ومحمد فتحى

اختتمت مساء اليوم دورة الإعلام وريادة الأعمال التى نظمها مركز اليوم السابع للتدريب لعدد من الإعلاميين السعوديين بالتعاون مع منشآت واكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقى بالرياض.

وقام كلا من الكاتب الصحفى عصام شلتوت رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع ومحمد ثروت مدير عام اكاديمية اليوم السابع و متعب الغامدى مدير العلاقات العامة بالهيئة العامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة منشآت بتسليم شهادات الدورة على المشاركين.

من جانبه اكد محمد ثروت اهمية التعاون مع المؤسسات السعودية فى مجال الإعلام الريادى الذى يشكل مستقبل الإعلام الجديد.

وكان المشاركون فى الدورة قاموا بزيارات عملية للمؤسسات الإعلامية المصرية حيث زاروا مؤسسة الأهرام ومبنى الإذاعة والتليفزيون ومدينة الإنتاج الاعلامى وعدد من القنوات الفصائية.