حبس عاطلين ضبط بحوزتهما كيلو حشيش قبل بيعه على عملائهم بالمقطم

كتب سليم على

قررت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، حبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، تم ضبطهم وبحوزتهما كيلو جرام حشيش قبل بيعه على عملائهم فى منطقة المقطم، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تمكن وحدة مباحث قسم شرطة المقطم، من ضبط عاطلين لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة، وذلك حال تواجدهما داخل شقة "مستأجرة" كائنة بالهضبة الوسطى دائرة القسم وبحوزتهما (كيلو جرام حشيش- مبلغ مالى - هاتف محمول - دراجة نارية ملك أحدهم).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للإتصال بعملائهما، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، واستخدام الدراجة النارية فى عملية النقل والترويج، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.