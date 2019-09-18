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حالة الطقس اليوم الأربعاء فى مصر والدول العربية

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الأربعاء فى مصر والدول العربية حالة الطقس
كتب محمود راغب

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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم الأربعاء ، ففى مصر،  يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

 حالة الطقس اليوم فى مصر


كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح اغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن 

نهاراً

يطرأ ارتفاع آخر وكبير على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحدود 2-4 مئوية. 
 ويكون الطقس حاراً نسبياً في مختلف المناطق، بينما يكون حاراً  في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية.  

وتهب رياح شرقية خفيفة السرعة في مختلف مناطق المملكة، تتحول عصراً إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
 وفي خليج العقبة: 
 - الرياح: شمالية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.  - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).  - درجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.

ليلاً

تكون درجات الحرارة أعلى مقارنة بالليالي الماضية. ويكون الطقس مُعتدلا بوجه عام.
 وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
 

الطقس فى فلسطين 

يطرأ إرتفاع آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو حاراً الى شديد الحرارة في كافة المناطق خاصة في المناطق المنخفضة والغورية. الحرارة في هذا اليوم ستكون أعلى من المعدل السنوي بحوالي 4 درجات مئوية. 


 

 


الطقس

حالة الطقس

الارصاد

درجات الحرارة

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