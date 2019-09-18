جامعة بنها: تطوير 8 قرى بنسبة 80% بمراكز محافظه القليوبية

القليوبية - إبراهيم سالم

بدأت منذ قليل احتفالية جامعة بنها، بتوزيع شهادات شكر للمشاركين بمبادرة الجامعة لتطوير كفر فرسيس التابعة لمركز ومدينة بنها، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، وبدأت الفاعليات بالسلام الجمهورى، وتلاوة أيات القرآن الكريم، بحضور الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، والدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة إيمان البيطار المشرف على مشروع تطوير قرية كفر فرسيس.

وفى البداية قدم المهندس ممدوح لطفى جودة عمدة قرية كفر فرسيس بمركز بنها، الشكر لمحافظ القليوبية الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، على كل الدعم الذى قدموه لتطوير القرية وإعمارها وتحويلها لقرية نموذجية، فى العديد من القطاعات منها معالجة مياه الشرب، ومحو الأمية، وإعادة تأهيل مدارس القرية، وتنظيم العديد من الحملات الطبية والبيطرية.

ومن ناحيتها قالت الدكتورة إيمان البيطار المشرف على قطاع خدمة المجتمع بجامعة بنها، إن التجربة كانت ثرية جدا، استمرت لمدة 3 شهور فى قرية كفر فرسيس، موضحة أن هذع المدة قربت بين أفكار الجامعة وأفكار أهل القرية، مما أدى إلى تغيير طريقة التفكير فى تقديم الخدمات للقرى.

حيث تم تحديد 8 قرى بالمحافظة لتطوير تلك القرى وإعادة تأهيلها من جديد، مشيرة إلى إنه تم تحقيق نسبة 80% من المستهدف تحقيقه بقرية كفر فرسيس حتى الآن، موضحة أنه "تم تحويل مدارس القرية ولا أوروبا".