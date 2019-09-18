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توقف حركة على القطارات على خط القاهرة - طنطا لاصطدام قطار بجرار زراعى

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 12:17 م
توقف حركة على القطارات على خط القاهرة - طنطا لاصطدام قطار بجرار زراعى قطار - أرشيفية
المنوفية _محمد فتحى

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توقفت منذ قليل، حركة القطارات على خط القاهرة – طنطا، وذلك عقب اصطدام قطار 540 القادم من طنطا إلى القاهرة  بجرار زراعى أثناء مروره من معبر غير قانونى ما بين محطتي كمشوش وكفر السنابسة، مما أدى إلى كسر فى ماسورة الهواء الرئيسية للقطارات وتوقف حركة القطارات .

 

كان اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من العميد خالد خرطوش مأمور مركز شرطة منوف، يفيد بوقوع حادث تصادم على شريط السكة الحديد.

 

وبالانتقال الفورى تبين اصطدام قطار 540 القادم من طنطا إلى القاهرة  بجرار زراعى أثناء مروره من معبر غير قانونى مابين محطتي كمشوش وكفر السنابسة، مما أدى إلى كسر فى ماسورة الهواء الرئيسية للقطارات وتوقف حركة القطارات، وتحطم الجرار الزراعى، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

 


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