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تحرير 1119 مخالفة مرورية وفحص 35 شخص جنائى فى حملة مكبرة بالمنوفية

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 10:07 ص
تحرير 1119 مخالفة مرورية وفحص 35 شخص جنائى فى حملة مكبرة بالمنوفية مخالفات مرورية
المنوفية _ محمد فتحى

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شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء محمد ناجى أباظة  مدير أمن المنوفية،واللواء مصطفى إبراهيم  مدير إدارة المرور بالمحافظة، والمقدم تامر الأقصرى وكيل إدارة المرور، لتسير السيولة المرورية والتى أسفرت عن تحرير 1119 مخالفة مرورية متنوعة، بينهم ضبط 12دراجة  نارية بدون لوحات معدنية.

 

كما شنت مدير أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى ،برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف والتى أسفرت عن فحص 9مزراع دائرة مركز السادات ،وفحـص 35 شخص كما تم فحص 11 شقة مفروشة بمدينة شبين الكوم، وفحص  14 شخص وتبين وجود عاطلين منهم هاربين من أحكام قضائية.

 

يأتى في إطار تكثيف الجهود لعودة الأمن والانضباط للشارع بمحافظة المنوفية قام قسم شرطة المرافق والوحدات التابعة له بحملات ودوريات لرفع الإشغالات بكافة قري ومدن المحافظة وتنفيذ قوانين التنظيم واللوائح والقرارات المنظمة لها بالتعاون مع الإدارات المحلية بالمحافظة و توجيهات اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية بضرورة التنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديرية الأمن لرفع وإزالة الإشغالات وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أية تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين .   

 

 

 


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