تجديد حبس أخطر لص سرقة الحقائب من السيارات بالتجمع 15 يوماً

كتب أحمد حسنى

قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس أخطر لص لسرقة الحقائب من داخل 7 سيارات، والاستيلاء على 424 ألف عقب كسر الزجاج فى التجمع، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة التجمع الخامس، بقيام "محمد.هـ.هـ" 43 مدير مالى بشركة، بركن السيارة ملكه رقم م ج س 685 ماركة "هيونداي النترا سوداء اللون"، داخل ساحة انتظار أحد المولات التجارية، ولدى عودته اكتشف كسر زجاج السيارة الخلفي وسرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالي 165 ألف جنيه من داخل السيارة، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتحمل لوحات أرقام "د ف أ 534 ماركة اسكودا فضي اللون".

وبالكشف الفني على السيارة المشار إليها، تبين أنها ملك "س .ع .أ" 46 سنة، ومن خلال فحص تسلسل ملكية السيارة أمكن التوصل أنها ملك "اشرف .ع .ع "47 صاحب شركة، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط وحدة مباحث القسم، وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه، أثناء استقلاله السيارة المشار إليها والمستخدمة في ارتكاب الواقعة وبحوزته مبلغ مالي 90 ألف جنيه.

وبمواجهته بالمعلومات والتحريات أيدها ، واعترف بارتكاب الواقعة، وأن المبلغ المالي من متحصلات الواقعة، وإنفاقه باقي المبلغ المالي على متطلباته الشخصية، وبتطوير مناقشته للربط بينه وبين القضايا المجهولة، اعترف بارتكاب 7 حوادث سرقة بذات الأسلوب وسرق حقائب كان بداخلها 424 ألف جنيه، وتم بإرشاده وضبط "السيارة رقم ل س س 378 ماركة أوبل رمادي اللون-السيارة رقم ل ي هـ 795 ماركة شيفروليه كروز فضي اللون -2 شاشة LCD ماركة توشيبا-جهاز كمبيوتر " لاب توب " ماركة سامسونج"، واعترف بشرائهم من متحصلات حوادث السرقة، وتحرر عن ذلك ملحقاً للمحاضر الأصلية وتولت النيابة العامة التحقيق.