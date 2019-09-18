"تأجير حمام السباحة وقاعات الأفراح" بوابة مراكز شباب بنى سويف للحصول على عائد

بنى سويف أيمن لطفى

تسعى وزارة الشباب والرياضة إلى زيادة الاستثمارات بمنشآت الأندية ومراكز الشباب وتعميمها، بعدما أوقفت دعمها المالى السنوى، إذ تدر هذه الاستثمارات ربحا للصرف منه على الأنشطة المختلفة كما يوفر رصيدا للأندية والمراكز، فضلا عن حصول الوزارة على نسبة شهرية من عائد هذه الاستثمارات، وبدأت مديرية الشباب والرياضة ببنى سويف تجربة الاستثمار مبكرا .

وقال محمد أبوطالب مدير مركز شباب مدينة بنى سويف النموذجى "الساحة الشعبية "، إن الاستثمار بمراكز الشباب والأندية يعد تنمية للموارد وتحقيقا للدخل اللازم لتنفيذ الأنشطة خاصة مع وقف الوزارة دعمها المالى، وحصولها على نسبة 25 % من قيمة التعاقد الشهرى مع مستأجرى ومستثمرى المنشآت بالأندية والمراكز، لافتا إن الساحة الشعبية لديها أول حمام سباحة تم تطبيق فكرة الاستثمار به بالتنسيق مع المديرية من خلال طرحه للايجار لمدة ستة شهور موسم الصيف فقط لعدم وجود امكانات لتشغيله شتاء.

ويرى سعيد المجرى مستأجر قاعة أفراح بمركز شباب العبور بمدينة بنى سويف، إن تأجير منشآت الأندية ومراكز الشباب يعد استثمارا يدر ربحا على المستأجرين ويدفعون منه قيمة الايجار المتفق عليه لهذه الأماكن التابعة للمديرية، فضلا عن توفير العشرات من فرص العمل للشباب العاملين معهم، وكلما اهتم المستثمر بتنظيف وتطوير المنشأة التى يستأجرها مع التزامه بسدد الايجار الشهرى فى موعده دون مماطلة، تم تجديد التعاقد السنوى دون مشاكل .

وأوضح أحمد سرور مدير عام الشباب والرياضة ببنى سويف، إن تعليمات رئيس مجلس الوزراء لوزير الشباب والمحافظين تشمل تنمية الموارد من خلال تأجير ملاعب النجيل الصناعى والمنشآت مثل قاعات الأفراح وحمامات السباحة، وتخصم المديرية نسبة 25 % من قيمة الايجار الشهرى، وترسلها للوزارة ويتم الإعلان عن طرح المنشآت للاستثمار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من خلال تكليف لجان تثمين ومزاد وترسية، ويتم التعاقد مع المستثمرين من خلال الشؤون القانونية بالمديرية بشروط يوقعون عليها، أما تأجير الملاعب، فيتولاه مدراء وموظفو الاندية ومراكز الشباب من خلال دفاتر تحصيل الأموال، من الطلائع والشباب الراغبين فى استخدام الملعب لممارسة كرة القدم بنظام الساعة، بعد إنتهاء الوقت المحدد لممارسة أعضاء الجمعية العمومية الأنشطة .

ومن جانبه أكد محافظ بنى سويف، على تشكيل لجنة من مديرية الشباب والرياضة لمراجعة اشتراطات السلامة والأمن وتقييم حالة حمامات السباحة بالأندية ومراكز الشباب على مستوى المحافظة، وكذلك إمكانية طرح المناسب منها للاستثمار ومن بينها حمام مركز شباب مدينة الواسطى، مشيرا إلى إصداره قرارا بإغلاق حمامى السباحة محل واقعتى الغرق، وإحالة المسؤولين عن مركز شباب مدينة الواسطى إلى التحقيق بمعرفة الشؤون القانونية، وتكليف مدير عام الشباب متابعة ما تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة بشأن الواقعتين، لافتا إلى الاستمرار فى طرح المنشآت للاستثمار الذى يدر عائدا ماليا على المراكز والأندية ويوفر فرص عمل للشباب العاملين مع المستثمرين المستأجرين لحمامات السباحة وقاعات الأفراح.



أحدحمامات السباحة ببنى سويف



الاستثمار فى حمامات سباحة الاندية ومراكز الشباب



الطلائع والشباب يمارسون السباحة



حمام سباحة بمركز شباب



حمام سباحة صغير



حمام سباحة نظيف ومطور



حمامات السباحة ببنى سويف



حمامي سباحة مطورين



لجنة مديرية الشباب تتابع حمام السباحة بالساحة الشعبية ببنى سويف