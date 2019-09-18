بدء اختبارات التصفية الأولية لمسابقة الإيفاد الدائم لأئمة الدقهلية.. اليوم

الدقهلية - سارة الباز

أعلن الشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، عن بدء اختبارات التصفية الأولية الشفوية لمسابقة الإيفاد الدائم لعام 2019، لأئمة الدقهلية اليوم الأربعاء، وتستمر على مدار يومين متتاليين.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، بأن اختبارات إيفاد الأئمة الشفوية سيتم إجراءها بمقر ديوان المديرية فى تمام الساعة العاشرة صباحا؛ تمهيدا لعقد اختبارات التصفية النهائية بمرحلتيها التحريرية والشفوية للحاصلين على 70% فأكثر من الدرجة الكلية بالتصفية الأولية .

وأضاف الشيخ طه زيادة، أن إيفاد الأئمة يتم بنظامين، الأول إيفاد دائم لدول الخارج لمدة ثلاث سنوات متتالية، والثانى إيفاد رمضان خلال شهر رمضان المبارك فقط للقيام بدور الدعوة والإرشاد، مؤكداً أنه يتوجب على جميع المتسابقين الحضور وبحوزتهم صورة بطاقة الرقم القومى، وبيان حالة وظيفية من الإدارة التابع لها، مشددا على أنه سيتم استبعاد غير المستوفين لشروط المسابقة متى ثبت ذلك فى أى مرحلة من مراحلها.