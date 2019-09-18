بخطوات بسيطة.. كيف تستخرج شهادة التحركات من الجوازات فى أسرع وقت

كتب محمود عبد الراضي

يتوجه بعض المواطنين لمصلحة الجوازات لاستخراج "شهادة تحركات"، لتقديم لبعض الجهات الرسمية، محاولاً الحصول عليها في أسرع وقت.

ولسرعة حصولك على "شهادة التحركات"، يقدم اليوم السابع شرحاً للمستندات المطلوبة، وآليات استخراج الشهادة:

المستندات والإوراق المطلوبه :



طلب من صاحب الشأن مرفق آبه صورة طبق الأصل من جواز السفر أو يطاقة إثبات الشخصية.

الرسوم والمبالغ المطلوبة :



• 40 قـرشاً رسـم طابـع شـرطة على طلب استخراج الشهادة بالنسبة للمصريين.

• 5 جنيهات رسم تنميه موارد إذا كان المطلوب عنه الشهادة أجنبياً.

• 190 قرشا إجمالي رسوم نسخ الشهادة بالإضافة إلي 50 قرشاً عن كل سنة يطلب عنها التحركات وكذا تحصيل 50 قرشاً أخري رسم سنة زائدة.

إجراءات تأدية الخدمة :



• يتم اصدار شهادات التحركات إلي من يطلبها من يطلبها من صاحب الشأن بالبيانات المتاحة بمصادر بالإدارة العامة للجوازات المختلفة للمواطنين والأجانب لتقديمها للجهات الرسمية بعد التقدم بطلبات لإدارة المراقبة ( إختصاص أصيل ) أو أحد مكاتب الجوازات الأقليمية بجميع أنحاء الجمهورية بإستثناء المنطقة المركزية.

• أن يقدم الطلب من صاحب الشأن أو وكيله الرسمى أو الممثل القانونى موضحاً به كافة بيانات الشخص المطلوب عنه الشهادة كالأسم كاملاً و الجنسية وتاريخ ومحل الميلاد.

• إذا كانت الشهادة ستقدم لإحدى المحاكم المختلفة بأنواعها فيتعين تقديم تصريح من تلك المحكمة بالفترة المطلوبة لإدارة الشئون القانونية بالإدارة العامة للجوازات لفحصه وإعداد الرد.

• إذا كانت الشهادة ستقدم للنيابة العامة فيتعين تقديم تصريح منها ثم تقدم الأوراق لفحصها بمعرفة إدارة المراقبة وإعداد الرد.