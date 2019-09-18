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اليوم السابع تكشف غدا قصة فيلم هابط لاستغفال "عاصرى الليمون"

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 08:50 م
اليوم السابع تكشف غدا قصة فيلم هابط لاستغفال "عاصرى الليمون" اليوم السابع

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تكشف اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، أسرار انتشار الفيديوهات والهاشتاجات المسيئة لمصر، ومحاولة جماعة الإخوان اختراق الساحة وترويج وهم المصالحة من بوابة المقاول الهارب.

 

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