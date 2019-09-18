اليوم السابع تكشف غدا قصة فيلم هابط لاستغفال "عاصرى الليمون"

تكشف اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، أسرار انتشار الفيديوهات والهاشتاجات المسيئة لمصر، ومحاولة جماعة الإخوان اختراق الساحة وترويج وهم المصالحة من بوابة المقاول الهارب.

واقرأ أيضا على اليوم السابع غدا..







الرقص على إيقاع الإخوان فى شارع محمد على.. قصة فيلم هابط لاستغفال "عاصرى الليمون".. عودة عصر أفلام المقاولات الساذجة بإنتاج تركى قطرى مشترك.. وكتائب التنظيم تعيد إنتاج "مؤتمر فيرمونت" من وراء ستار مناضل الصدفة فى منتجعات إسبانيا



900 ألف تغريدة مزيفة فى 24 ساعة.. الجماعة تحاول اختراق الساحة وترويج وهم المصالحة من بوابة "المقاول".. حكاية غرف عمليات فى 7 دول لنفخ البالون.. وخطة للانتقام من 30 يونيو ووضع الثائرين على الإخوان فى مواجهة دولة الثورة





دعم مصرى كامل لأمن واستقرار السودان.. السيسى يستقبل رئيس وزراء السودان.. ويؤكد مساندة القاهرة لإرادة وخيارات الشعب السودانى الشقيق فى صياغة مستقبل بلاده والحفاظ على مؤسسات الدولة.. وحمدوك يثمن الدعم المصرى المخلص ثنائياً وإقليمياً ودولياً للحفاظ على سلامة واستقرار بلاده



وزير الدفاع لقوات الصاعقة: مصر هى الكتلة الصلبة التى تحفظ أمن واستقرار المنطقة.. وأنقل لكم تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة





الوحدات جاهزة.. والمنطقة كاملة الخدمات.. تسليم 1008 وحدة سكنية لأهالى سور مجرى العيون بمدينة بدر



25 كاميرا لتغطية حفل الافتتاح لايف على ON E.. الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائى تنطلق اليوم





صراع الصفقات بين الأهلى والزمالك وبيراميدز.. حصاد الكرة المصرية في انتقالات اللاعبين الصيفية





