النيابة تستعجل تقرير المعمل الكيميائى حول واقعة ضبط عاطلين بحوزتهما هيروين

كتب عبد الله محمود

استعجلت نيابة الزاوية الحمراء تقرير المعمل الكيميائى، لمواد مخدرة تم ضبطها بحوزة عاطلين أثناء ترويجها فى دائرة القسم.

كانت نيابة الزاوية الحمراء، أمرت بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة قيامهما بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم، تخصص نشاطه فى إتجار وترويج المواد المخدرة على عملائهم، فى منطقة الزاوية الحمراء، كما طلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، بلاغا من الأهالى يفيد بقيام عاطلين ببيع المواد المخدرة بدائرة القسم، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

تم القبض عليهما وبحوزتهما 250 جرام هيروين و100 قرص مخدر، واقتادهما رجال المباحث إلى القسم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.