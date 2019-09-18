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النيابة تحقق فى وفاة طفل داخل بالوعة صرف صحى بالسلام

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 01:13 م
النيابة تحقق فى وفاة طفل داخل بالوعة صرف صحى بالسلام الطفل المجنى عليه فى واقعة سقوطه داخل بالوعة الصرف الصحى
كتب أحمد حسنى

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تباشر نيابة السلام، التحقيق فى واقعة سقوط طفل ووفاته، داخل بالوعة صرف صحى بمنطقة السلام.

 

وكشفت التحريات الأولية، أن الطفل يدعى "كمال أسامة"، 10 سنوات، وسقط داخل البالوعة أثناء شراء بعض متعلقات الدراسة الخاصة به، نتيجة عدم وجود أعمدة إنارة.

 

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغاً من الأهالى بسقوط طفل فى بالوعة صرف صحى بالسلام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث.

 

وتم إبلاغ طوارئ الصرف الصحى، التى وفرت غطاسين للبحث عن جثة الطفل، ومازال البحث جارى للعثور الطفل داخل بالوعات الصرف الصحى.

 

وانتقل فريق من نيابة السلام، لموقع الحادث لمعاينة أسباب الواقعة، والوقوف على ملابسات الحادث.

 


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