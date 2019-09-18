النيابة تحفظ التحقيق حول واقعة إشعال فتاة النار بنفسها فى الزاوية

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة الزاوية الحمراء، بحفظ التحقيق، فى واقعة انتحار فتاة، بعد أن أشعلت النار فى نفسها بسبب مشاكل أسرية، وذلك لعدم وجود شبه جنائية.

كانت مناظرة النيابة لجثة الفتاة، أن سبب الوفاة إصابتها بعدة حروق شديدة، بأنحاء متفرقة بالجسد، وتفحم أجزاء من جسدها.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالى بوفاة فتاة، بعد اشتعال النار بها، بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وبالانتقال والفحص تبين قيام فتاة فى العقد الثالث من عمرها، بإشعال النيران فى نفسها باستخدام البنزين، بسبب خلافات أسرية، كما أصيب والدها فى الحادث أثناء محاولته إنقاذها.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.