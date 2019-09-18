"اللجنة الوزارية للإنتاج" تناقش سياسات وخطط التنمية لعرضها على الحكومة

كتب زكى القاضى

عقدت "اللجنة الوزارية للإنتاج" اجتماعاً بمقر وزارة الإنتاج الحربى، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء (البترول، قطاع الأعمال العام)، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بسياسات وخطط التنمية التي تقوم الوزارات بتنفيذها واستعراض المقترحات والتوصيات المتعلقة بها، وذلك لعرضها على الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للموضوعات السابق دراستها خلال الاجتماع السابق للجنة والمتعلقة بخطة التطوير والنهوض بصناعة محطات الطاقة الشمسية واستخدامها كمصدر بديل للطاقة بمحطات تنقية مياه الشرب ومحطات الصرف الصحى، وكذا النهوض بعملية إنتاج وتصنيع الألبان، وعقد شراكات مع شركات صينية لبحث تنفيذ مشروع لتحديد آليات زراعة القطن قصير التيلة وتصنيعه بالتعاون مع جهات بحثية عالمية لدراسة وتبني هذا المشروع وتحديد الصناعات القائمة عليه.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أن الوزارة تدرس إنشاء محطات طاقة شمسية لتوفير استهلاك الطاقة في المصانع التابعة لها بالتعاون مع وزارة الكهرباء، حيث سيتم إنشاء محطات طاقة على غرار محطة بنبان أسوان، لضخ كهرباء لشركات وزارة قطاع الأعمال الصناعية وتعويض جزء من استهلاكها للكهرباء ، مؤكداً على ضرورة تشجيع إنشاء محطات الطاقة الشمسية والعمل علي زيادة نسب تصنيع المكون المحلى بها.

لافتاً إلى أن هناك مشروعا مشتركا بين ميناء العين السخنة وميناء مومباسا بدولة أوغندا لعرض المنتجات المصرية في خمس دول افريقية مجاورة لأوغندا وأنه يمكن لوزارة الإنتاج الحربي لما لديها من خبرات كبيرة ونجاحات في مجال المشروعات القومية الخاصة بإعداد قواعد البيانات بأن تقوم بإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المنتجات المصرية التي يمكن تسويقها للدول الإفريقية.

ومن جانبه، أشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى أهمية مناقشة موضوع التوسع في إقامة محطات الطاقة الشمسية واستخدامها كمصدر بديل للطاقة بمحطات تنقية مياه الشرب ومحطات الصرف الصحي في اللجنة الوزارية الاقتصادية بحضور وزراء ( التخطيط ، والمالية) لدراسة الجدوى الاقتصادية من إقامة محطات الطاقة الشمسية كبديل عن محطات الطاقة التي تعمل بالوقود.

ومن جانبه، صرح الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي ومقرر اللجنة الوزارية للإنتاج ، على أن مركز نظم ومعلومات الحواسب التابع لوزارة الإنتاج الحربي لديه من الخبرات والنجاحات الكبيرة التي تم تحقيقها في إعداد قواعد بيانات على أعلى مستوى من الدقة والكفاءة والتي تم استخدامها في العديد من المشروعات مثل مشروع ( تنقية بطاقات التموين ، الحيازة الزراعية ، التأمين الصحي الشامل ، وكذا منظومة تتبع الدواء ) وهو ما يمكن المركز بالقيام بإعداد قواعد بيانات متكاملة عن منتجات الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال وإضافة منتجات شركات ووحدات الإنتاج الحربي لتسويقها في الدول الإفريقية.