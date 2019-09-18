القومى الطفولة والأمومة ينظم ورشة لمناهضة الممارسات الضارة ضد الفتيات

وأوضحت أن تنفيذ هذه الورشة يأتى فى إطار دعم جهود المجلس في مناهضة الممارسات الضارة وتنفيذ أنشطة المبادرة الوطنية لتمكين البنات "دوّى" وذلك من خلال التدريب على كيفية وادارة دوائر "دوّى" لسرد القصص والعروض وجلسات المسرح التفاعلية بالإضافة الى الحوارات بين الأجيال.

وأشارت إلى أن الورشة تستهدف تدريب 110 من مجموعة تثقيف الأقران، بجانب فريق عمل برنامج دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم بمحافظة الفيوم.

وأعربت " العشماوى" عن سعادتها بتواجدها مع مجموعة تثقيف الأقران، الذى يعد إضافة لمزيد من النجاحات التي نفذها المجلس على مدار عقود بالتعاون مع هذا الفريق، الذى يتسم بالتنوع والاختلاف فى تنفيذ الأنشطة، كما توجهت بالشكر ليونيسف مصر وصندوق الأمم المتحدة للسكان على دعمهم لأنشطة المجلس ولاسيما فيما يخص أنشطة تمكين البنات وحمايتهن من العنف والإساءة وتمكينهن للتعبير عن مشاعرهن ونقل خبراتهن.

وأشارت العشماوى فى كلمتها التى ألقتها خلال الجلسة الافتتاحية إلى أن المبادرة الوطنية لتمكين البنات "دوّي" تهدف بشكل أساسي الى تقليل الفجوة النوعية بين الجنسين والممارسات الضارة ضد الفتيات كزواج الأطفال وختان الإناث، وذلك من خلال السرد والحكي للاستفادة من تبادل الخبرات والقصص الملهمة للفتيات، موضحة أن أنشطة تمكين الفتيات متضمنة الجنسين وذلك تحقيقا للمساواة والدمج الراقي بيهما.