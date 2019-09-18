سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 03:31 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

الخارجية الفلسطينية: ماضون فى تدويل القضية والبحث عن شريك سلام

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 03:22 م
الخارجية الفلسطينية: ماضون فى تدويل القضية والبحث عن شريك سلام وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى
رام الله (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن القيادة الفلسطينية متمسكة بنهج السلام والحل السياسى للصراع والمفاوضات الجادة، والبحث عن شريك سلام حقيقى فى إسرائيل، وستواصل بذل جهودها السياسية والدبلوماسية لتدويل القضية الفلسطينية، عبر تكريس الشخصية القانونية الدولية لدولة فلسطين، والحضور الدائم لحقوق الشعب الفلسطينى فى أروقة الأمم المتحدة ومؤسساتها ومنظماتها المختلفة.

وأضافت الخارجية الفلسطينية -فى بيان، اليوم الأربعاء- أنها تعمل على حشد أوسع جبهة دولية مناصرة للشعب الفلسطينى ومناهضة للاستعمار الإسرائيلى الإحلالى ونظامه العنصري، واستمرار الجهد الدبلوماسى وصولًا إلى مساءلة ومحاسبة المسئولين الإسرائيليين على انتهاكاتهم وجرائمهم بحق الشعب، وأن حقوقه التى أقرتها الشرعية الدولية ليست للمساومة والمقايضة بين الأحزاب الإسرائيلية.

وأشارت إلى أنه مهما كانت طبيعة النتائج والائتلاف القادم فى إسرائيل، فإن محاولات الهروب من حل القضية الفلسطينية عبر المماطلة وكسب الوقت وإطالة أمد إدارة الصراع، أو محاولات فرض الاستسلام على شعبنا، وتمرير مشاريع تصفوية للقضية الفلسطينية وحلول مجتزئة منقوصة ولن تمر.

واعتبرت الخارجية أن تباطؤ المجتمع الدولى فى تحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطينى ومعاناته يسهم بوضوح فى إطالة أمد الصراع، ويشجع الاحتلال على التمادى فى تنفيذ مخططاته الاستعمارية المخالفة للقانون الدولى وللشرعية الدولية.

وقالت: إن هذا سيؤدى إلى إحداث تآكل متسارع فى مرتكزات النظام الدولى برمته، إن لم يكن تقويضًا لأسسه ولقدرته على الوفاء بالتزاماته الأممية، مشيرة إلى أن المعنى الحقيقى لاستمرار الاحتلال لأرض دولة فلسطين هو تسيّد شريعة الغاب وعنجهية القوة بديلا للقانون الدولى والشرعية الدولية.

 


فلسطين

الخارجيه الفلسطينيه

القضيه الفلسطينيه

الاحتلال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب تهبط 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 682 جنيها للجرام

أسعار الذهب تهبط 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 682 جنيها للجرام

"العدل" تلتقى مجموعة البنك الدولى لبحث مؤشرات الأداء بتقرير ممارسة الأعمال

"العدل" تلتقى مجموعة البنك الدولى لبحث مؤشرات الأداء بتقرير ممارسة الأعمال

شاهد فى دقيقة.. صفقة عسكرية جديدة.. المصنع روسى والمحرك فرنسى والزبون هندى

شاهد فى دقيقة.. صفقة عسكرية جديدة.. المصنع روسى والمحرك فرنسى والزبون هندى

احذر.. أجهزة التلفزيون الذكية تسرب بيانات المستخدمين إلى نيتفليكس وجوجل

احذر.. أجهزة التلفزيون الذكية تسرب بيانات المستخدمين إلى نيتفليكس وجوجل

مصرع 9 إرهابيين فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بمدينتى العبور و15 مايو

مصرع 9 إرهابيين فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بمدينتى العبور و15 مايو

شكرى يتوجه إلى نيويورك للإعداد لمشاركة الرئيس بالدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة

شكرى يتوجه إلى نيويورك للإعداد لمشاركة الرئيس بالدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة

ثقة فى الله ستظل مصر قوية.. محمد رمضان يرد على مهاترات السوشيال بأغنية "جيشنا صعب".. فيديو

ثقة فى الله ستظل مصر قوية.. محمد رمضان يرد على مهاترات السوشيال بأغنية "جيشنا صعب".. فيديو

حبس 3 مشرفين سنتين تسبب إهمالهم فى غرق طفل داخل حمام سباحة فى نادى رياضى

حبس 3 مشرفين سنتين تسبب إهمالهم فى غرق طفل داخل حمام سباحة فى نادى رياضى

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 18-9-2019.. واستقرار "المعدن الأصفر"

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 18-9-2019.. واستقرار "المعدن الأصفر"

شاهد فى دقيقة.. قائمة عظماء أفريقيا فى الدورى الإنجليزى

شاهد فى دقيقة.. قائمة عظماء أفريقيا فى الدورى الإنجليزى

المرور: إغلاق جزئى لأنفاق "الميرغنى والعروبة والثورة" لأعمال صيانة شهرًا

المرور: إغلاق جزئى لأنفاق "الميرغنى والعروبة والثورة" لأعمال صيانة شهرًا

العليا لانتخابات تونس: غدا آخر موعد لتقديم طعون المرشحين فى الجولة الأولى

العليا لانتخابات تونس: غدا آخر موعد لتقديم طعون المرشحين فى الجولة الأولى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة