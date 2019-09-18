سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 11:45 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

الحكومة توافق على تطبيق قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب بتكنولوجيا المعلومات

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 10:10 ص
الحكومة توافق على تطبيق قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب بتكنولوجيا المعلومات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2018.
 
 
وأشار مشروع القرار، الذى جاء في 35 مادة، إلى إجراءات الترخيص لمقدمي الخدمة لأول مرة، وكذا إجراءات التجديد أو التعديل، كما أوضح المشروع ما يقع على الشركة المرخص لها بتقديم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات من التزامات، تتعلق بالمركبة والسائقين وكذا ما يخص الخدمة ومراقبتها.
 
 
ونوّه مشروع القرار إلى إجراءات التسجيل للشركات المرخص لها للحصول على تصريح التشغيل وكارت التشغيل والعلامة الإيضاحية، وكذا المعاملة الضريبية للشركات، إلى جانب التأمينات الاجتماعية؛ حيث نص مشروع القرار على التزام الشركات المرخص لها بالعمل ضمن منظومة خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات بعدم تشغيل أي من سائقي المركبات لهم إلا بعد تقديم الشهادة الدالة على سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية طبقا للأحكام المنصوص عليها بالقوانين المنظمة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات.
 
 
كما أشار مشروع القرار إلى ما يتعلق بجودة الخدمة والرقابة والتفتيش عليها، وضوابط التعريفة، وسرية وخصوصية البيانات وتأمين المعلومات، وما يتعلق بسياسة دمج سيارات الأجرة، كما خصص مشروع القرار بعض الأحكام فيما يتعلق بجودة الخدمة والرقابة والتفتيش عليها، وكذا أحكاماً أخرى للتعريفة.
 
 
ووفقا لأحكام مشروع القرار، فإن التراخيص تسرى على تقديم خدمات النقل غير المنتظم فقط، وحال تقديم خدمات النقل المنتظم داخل المحافظة أو بين المحافظات يتعين الحصول على الترخيص اللازم لذلك من الجهة المختصة بالمحافظة أو بوزارة النقل، وفي جميع الأحوال لا يكون المُرخص له وكيلاً عن الجهة مصدرة الترخيص.
 
 
 

النقل البرى للركاب

السكك الحديد

مجلس الوزراء

مصر

مصطفى مدبولى

الحكومة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

النقل تلتقى وفد شركتى سيمنس وتاليس لمتابعة مشروع كهربة إشارات السكك الحديدية

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 02:20 م

النقل تبحث سفيرة بلجيكا بالقاهرة التعاون فى مجال السكك الحديدية والمترو

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2019 12:31 م

"فرص عمل مضمونة 100%".. "النقل" تتعهد بتعين خريجى معهد تكنولوجيا السكك الحديدية.. المعهد الفنى يسد احتياجات السكة الحديد من الفنيين.. الوزارة تطلب مزيدا من طلاب "علمى رياضة" وتخصصات الكهرباء والميكانيكا

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 10:00 ص

التأميم هو الحل.. نقابات بريطانية تطلب إلغاء ملكية الأجانب للسكك الحديدية

الخميس، 15 أغسطس 2019 06:24 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
5 أهداف رئيسية لوزارة الصحة فى خطة مواجهة الأمراض الوبائية.. اعرفها

5 أهداف رئيسية لوزارة الصحة فى خطة مواجهة الأمراض الوبائية.. اعرفها

"اللجنة الوزارية للإنتاج" تناقش سياسات وخطط التنمية لعرضها على الحكومة

"اللجنة الوزارية للإنتاج" تناقش سياسات وخطط التنمية لعرضها على الحكومة

فى ذكرى صدورها.. "نيويورك تايمز" فى مرمى نيران دونالد ترامب

فى ذكرى صدورها.. "نيويورك تايمز" فى مرمى نيران دونالد ترامب

100 جنيه سعر تذكرة الدرجة الثالثة لسوبر الأهلى والزمالك و350 للأولى

100 جنيه سعر تذكرة الدرجة الثالثة لسوبر الأهلى والزمالك و350 للأولى

الهيئة العليا لانتخابات تونس: الشباب الأعلى مشاركة.. وفوز "القروى" يخلى سبيله

الهيئة العليا لانتخابات تونس: الشباب الأعلى مشاركة.. وفوز "القروى" يخلى سبيله

أوعى تعمل حساب على السوشيال باسم مزور.. العقوبة تصل للسجن 15 سنة والغرامة 300ألف جنيه لمن ينشئ حسابا إليكترونيا وهميا.. قانونى يوضح شروط الركن المادى والمعنوى لاكتمال الجريمة.. الأمر يتحول لجناية فى هذه الحالات

أوعى تعمل حساب على السوشيال باسم مزور.. العقوبة تصل للسجن 15 سنة والغرامة 300ألف جنيه لمن ينشئ حسابا إليكترونيا وهميا.. قانونى يوضح شروط الركن المادى والمعنوى لاكتمال الجريمة.. الأمر يتحول لجناية فى هذه الحالات

تأجيل ديربى الهلال السعودي والنصر بسبب دوري أبطال آسيا

تأجيل ديربى الهلال السعودي والنصر بسبب دوري أبطال آسيا

عاصى الحلانى: حالتى الصحية تتحسن وأحيى حفلين فى مصر قريباً

عاصى الحلانى: حالتى الصحية تتحسن وأحيى حفلين فى مصر قريباً

مصانع السيراميك توقع اتفاقا لجدولة مديونية الغاز مع قطاع البترول

مصانع السيراميك توقع اتفاقا لجدولة مديونية الغاز مع قطاع البترول

فيديو معلوماتى.. اشتراكات الطلاب بالمترو وقيمتها والأوراق المطلوبة لاستخراجها

فيديو معلوماتى.. اشتراكات الطلاب بالمترو وقيمتها والأوراق المطلوبة لاستخراجها

الحكومة توافق على منحة لتجديد قاطرات السكك الحديدية بـ555 ألفا و343 يورو

الحكومة توافق على منحة لتجديد قاطرات السكك الحديدية بـ555 ألفا و343 يورو

اكتشاف مقبرة ضخمة عمرها 1400 سنة فى إسكتلندا.. اعرف الحكاية

اكتشاف مقبرة ضخمة عمرها 1400 سنة فى إسكتلندا.. اعرف الحكاية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة