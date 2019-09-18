الحكومة: تحقيق الربط الكهربائى بين مصر والسودان بقدرة 240 ميجاوات نهاية 2020

اجتماع رئيس الوزراء المصرى و السودانى
استقبال رئيس الوزراء السودانى
الدكتور مصطفى مدبولى بمطار القاهرة
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولى و نظير السودانى عبد الله حمدوك
جانب من الجلسه
جانب من جلسه المباحثات المصريه السودانيه
جلسه مباحثات ثنائية مصريسه سودانيه
خلال استقبال رئيس الوزراء السودانى
خلال الجلسه
خلال جلسه المباحثات المصريه السودانيه
خلال مراسم الاستقبال بمطار القاهرة
رئيس الوزراء السودانى بمطار القاهرة
رئيس الوزراء يقابل الوفد السودانى
عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السودانى عقب وصوله لمطار القاهرة
عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السودانى
مباحثات مصريه سودانيه
مراسم استقبال رئيس الوزراء السودانى
مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى استقبال نظيرة السودانى
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