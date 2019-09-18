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الحبس و العزل .. عقوبة الموظف المتسبب فى وقف تنفيذ القوانين والأحكام

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 09:54 ص
الحبس و العزل .. عقوبة الموظف المتسبب فى وقف تنفيذ القوانين والأحكام حبس أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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نص قانون العقوبات فى الباب الخامس منه وتحت عنوان "تجاوز الموظفين حدود وظائفهم" على أنه يعاقب بالحبس والعزل كل موظف استعمل سلطته ووقف تنفيذ أحكام القانون أو أحكام المحكمة.

وجاء فى نص المادة 123: "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة.

كذلك يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد مُحضَر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاص الموظف".

كذلك كل موظف توسط لدى قاض أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو إضراراً به سواء بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري.

وأيضا كل قاض امتنع عن الحكم أو صدر منه حكم ثبت أنه غير حق وكان ذلك بناءً على سبب من الأسباب المذكورة في المادة السابقة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 105 مكرراً وبالعزل.

وإذا امتنع أحد القضاة في غير الأحوال المذكورة عن الحكم يعاقب بالعزل وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري.

ويعد ممتنعاً عن الحكم كل قاضً أبى أو توقف عن إصدار حكم بعد تقديم طلب إليه في هذا الشأن بالشروط المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية ولو احتج بعدم وجود نص في القانون أو بأن النص غير صريح أو بأي وجه آخر.


قانون العقوبات

امتناع الموظف عن تنفيذ الأحكام

امتناع الموظف عن تنفيذ القانون

عقوبة التوسط لدى قاضى

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