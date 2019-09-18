التعليم تطالب المدارس بالالتزام بجداول الإشراف اليومى لتحقيق الإنضباط

كتب محمود طه حسين

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المدارس بإعداد الجدول المدرسى، وتوزيع المهام، والأدوار على أعضاء هيئة التدريس، ومتابعة التزام المدارس بجداول الإشراف اليومى، وبصفة خاصة فى فترة بداية اليوم الدراسى والفسحة خلال اليوم الدراسى وموعد انصراف الطلاب، استعدادا لدخول باقى الصفوف الدراسية الأسبوع المقبل من الثالث الابتدائى حتى الثالث الثانوى.

وقالت مصادر مسئولة، فى تصريح خاصة، إن العام الدراسى يجب أن يبدأ بشكل منضبط ومستقر حتى يستفيد الطلاب من بداية العام، وتنتهى أعضاء هيئة التدريس من المنهج الدراسى والمقررات قبل دخول امتحانات الفصل الدراسى الأول ، مشيرة الى أن الوزارة تتابع المشكلات الموجودة فى المدارس سواء ما يتعلق بالصيانة أو عجز المعلمين والكثافات الطلابية وجار وضع حلول لهذه المشكلات.

وكانت الدراسة انطلقت فى الصفوف الأولى من رياض الأطفال حتى الثانى الابتدائى الأربعاء الماضى 11 سبتمبر الجارى و21 لباقى الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوى.