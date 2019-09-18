سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 02:00 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم تطالب المدارس بالالتزام بجداول الإشراف اليومى لتحقيق الإنضباط

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 01:00 ص
التعليم تطالب المدارس بالالتزام بجداول الإشراف اليومى لتحقيق الإنضباط انطلاق الدراسة
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المدارس بإعداد الجدول المدرسى، وتوزيع المهام، والأدوار على أعضاء هيئة التدريس، ومتابعة التزام المدارس بجداول الإشراف اليومى، وبصفة خاصة فى فترة بداية اليوم الدراسى  والفسحة خلال اليوم الدراسى وموعد انصراف الطلاب، استعدادا لدخول باقى الصفوف الدراسية الأسبوع المقبل من الثالث الابتدائى حتى الثالث الثانوى.

وقالت مصادر مسئولة، فى تصريح خاصة، إن العام الدراسى يجب أن يبدأ بشكل منضبط ومستقر حتى يستفيد الطلاب من بداية العام، وتنتهى أعضاء هيئة التدريس من المنهج الدراسى والمقررات قبل دخول امتحانات الفصل الدراسى الأول ، مشيرة الى أن الوزارة تتابع المشكلات الموجودة فى المدارس سواء ما يتعلق بالصيانة أو عجز المعلمين والكثافات الطلابية وجار وضع حلول لهذه المشكلات.

وكانت الدراسة انطلقت فى الصفوف الأولى من رياض الأطفال حتى الثانى الابتدائى الأربعاء الماضى 11 سبتمبر الجارى و21 لباقى الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوى.

 

 

 

 


التربية والتعليم

أعمال الصيانة

تجهيز المدارس

العام الدراسى

انطلاق العام الدراسى

انضباط العام الدراسى الجديد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أرباح فيلم Once Upon a Time In Hollywood تضعه على قمة أعمال تارانتينو

أرباح فيلم Once Upon a Time In Hollywood تضعه على قمة أعمال تارانتينو

"لو فكيت الكيس مش هتعرف ترجعها".. 7 حالات تحرم المستهلك من إعادة السلعة

"لو فكيت الكيس مش هتعرف ترجعها".. 7 حالات تحرم المستهلك من إعادة السلعة

"معرض الملكات"يخطف أنظار العالم.. 96 ألف شخص يشاهدون حضارة مصر بأمريكا

"معرض الملكات"يخطف أنظار العالم.. 96 ألف شخص يشاهدون حضارة مصر بأمريكا

ليفربول يحقق رقما سلبيا غائبا منذ 25 عاما بدورى أبطال أوروبا

ليفربول يحقق رقما سلبيا غائبا منذ 25 عاما بدورى أبطال أوروبا

"الحسابات الوهمية" سلاح الجماعة الإرهابية فى حربها القذرة ضد الدولة.. الإخوان تستخدم حسابات مُزيفة للترويج لهاشتاجات مسيئة لمصر والرئيس.. و"الكتائب الإلكترونية" كلمة السر فى خطة الشيطان

"الحسابات الوهمية" سلاح الجماعة الإرهابية فى حربها القذرة ضد الدولة.. الإخوان تستخدم حسابات مُزيفة للترويج لهاشتاجات مسيئة لمصر والرئيس.. و"الكتائب الإلكترونية" كلمة السر فى خطة الشيطان

1.9مليون طن زيادة فى إنتاج الأسماك بنهاية 2019.. وتصدير جمبرى وجندوفلى

1.9مليون طن زيادة فى إنتاج الأسماك بنهاية 2019.. وتصدير جمبرى وجندوفلى

ماذا تغيّر فى الأهلى والزمالك منذ أخر سوبر فى 2016.. إستمرار لاعبين فقط فى صفوف الزمالك.. و11 لاعبا فى الأهلى خارج القائمة الحالية.. تغيير القيادة الفنية للفريقين ومنظومة جديدة تدير الجبلاية

ماذا تغيّر فى الأهلى والزمالك منذ أخر سوبر فى 2016.. إستمرار لاعبين فقط فى صفوف الزمالك.. و11 لاعبا فى الأهلى خارج القائمة الحالية.. تغيير القيادة الفنية للفريقين ومنظومة جديدة تدير الجبلاية

وائل جمعة: بركات كان يستمد تركيزه في المعلب من "التهريج"

وائل جمعة: بركات كان يستمد تركيزه في المعلب من "التهريج"

فيديو.. "ذكرتى فى القرآن والنصر فيكي أنتى".. مسنة تلقى قصيدة فى حب مصر والسيسى

فيديو.. "ذكرتى فى القرآن والنصر فيكي أنتى".. مسنة تلقى قصيدة فى حب مصر والسيسى

السوبر فى حماية الشرطة.. دخول آمن لجماهير الأهلى والزمالك وخطوط سير مختلفة

السوبر فى حماية الشرطة.. دخول آمن لجماهير الأهلى والزمالك وخطوط سير مختلفة

خطة "التنمية المحلية" لمواجهة السيول والأمطار الغزيرة بالمحافظات..فرق عمل من الوزارة لتفقد المخرات والبرابخ.. توجيه المحافظين بمراجعة شبكات وخطوط وروافع الصرف الصحى.. وزيادة معدات كسح المياه بالمدن الأكثر خطورة

خطة "التنمية المحلية" لمواجهة السيول والأمطار الغزيرة بالمحافظات..فرق عمل من الوزارة لتفقد المخرات والبرابخ.. توجيه المحافظين بمراجعة شبكات وخطوط وروافع الصرف الصحى.. وزيادة معدات كسح المياه بالمدن الأكثر خطورة

فى 10 نقاط تعرف على إجراءات الحكومة لضبط الأسواق وحماية المستهلك

فى 10 نقاط تعرف على إجراءات الحكومة لضبط الأسواق وحماية المستهلك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة