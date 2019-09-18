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البحث عن أفراد طاقم قارب صيد انقلب قبالة سواحل جزيرة هوكايدو اليابانية

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 10:04 ص
البحث عن أفراد طاقم قارب صيد انقلب قبالة سواحل جزيرة هوكايدو اليابانية انقلاب قارب ـ صورة أرشيفية
طوكيو(أ ش أ)

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أعلنت قوات خفر السواحل اليابانية اليوم الأربعاء، انقلاب قارب صيد قبالة سواحل جزيرة هوكايدو وجارى البحث عن جميع أفراد طاقم القارب الثمانية.

ونقلت صحيفة ذا جابان تايمز اليابانية عن خفر السواحل إنه تم العثور على سفينة بعد انقلابها وتأكد أنها قارب صيد تابع لجمعية تعاونية لصيد الأسماك فى بلدة تايكى وتتراوح أعمار أفراد الطاقم بين 43 و 74 وهم فى عداد المفقودين بعد انقلابه على بعد 600 كيلومتر قبالة هوكايدو أمس الثلاثاء.

وبناء على طلب خفر السواحل، أرسلت قوة الدفاع الذاتى البحرية طائرة للبحث عن المفقودين طوال الليلة الماضية كما انضمت قوارب خفر السواحل أيضًا إلى جهود الإنقاذ.

وتلقى خفر السواحل تقريرًا مفاده أن المشغلين فقدوا الاتصال بالسفينة بعدما أخبر طاقم القارب المنكوب، طاقم قارب آخر عبر هاتف يعمل بالقمر الصناعى بأن القارب ضربته موجات عالية.وغادر القارب مدينة نيمورو الخميس الماضى وكان من المفترض أن يعود اليوم الاربعاء.

 


سواحل هوكايدو

اليابان

انقلاب قارب صيد

خفر السواحل اليابانيه

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