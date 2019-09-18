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الانتخابات والعواجيز.. كيف علق كاريكاتير الصباح التونسية على ضعف مشاركة الشباب؟

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 01:00 ص
الانتخابات والعواجيز.. كيف علق كاريكاتير الصباح التونسية على ضعف مشاركة الشباب؟ كاريكاتير تونسى عن عزوف الشباب عن الانتخابات
كتبت - هناء أبو العز

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نشرت صحيفة "الصباح نيوز" كاريكاتيرًا ساخرًا يعبر عن عزوف الشباب التونسى عن المشاركة فى الاقتراع بانتخابات الرئاسة التونسية، على عكس الإقبال الكبير من كبار السن، منذ الساعات الأولى للانتخابات التى انطلقت أول أمس الأحد.
 
ورسم الكاريكاتير الفنان التونسى "المزهودى" شاب يسأل عجوزًا عن الساعة وهو يحاول متثائبًا الاستيقاظ من النوم، فأجابه بأنه قام مبكرًا وتوجه إلى مركز الاقتراع وأدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية، وهو ما زال يحاول الاستفاقة.
 
 
كاريكاتير تونس
كاريكاتير تونس
 
ووفقًا لمتخصصون على وسائل الإعلام التونسية، أشاروا إلى أن أسباب عزوف الناخبين عن المشاركة فى الاستحقاق الانتخابى الرئاسى،  يعود إلى ارتفاع عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية، البالغ عددهم 26 مرشحًا، وغياب الوضوح لدى الناخبين بسبب تشتت الناخبين وكثرة البرامج، هذا إضافة إلى تنظيم الانتخابات فى ظرف استثنائى بصفة مبكرة إثر وفاة الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى، وعدم إتاحة وقت كافٍ للدعاية الانتخابية.

وكانت الانتخابات التونسية، قد انطلقت الأحد، قبل أوانها بسبب وفاة الرئيس السبسى، وترشح على الفوز بها 26، انسحب منهم 2 قبل ساعات من الانتخابات.
 
وأوضحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس، أن العدد الإجمالى لمن يحق لهم التصويت فى الانتخابات الرئاسية بتونس 7 ملايين و74 ألفًا و566 ناخبًا.

وذكرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنها هيأت 30 ألف مكتب اقتراع تتوزع على 4567 مركز اقتراع فى الداخل و303 مكاتب بالخارج.

وذكرت النتائج الأولية للانتخابات التونسية، أن جولة ثانية ستتم بين المرشحين قيس سعيد أستاذ القانون الدستورى، ونبيل القروى، رجل الأعمال ورئيس قناة "نسمة" التليفزيونية، والمحبوس على ذمة اتهامه بالتهرب الضرييبى وغسيل الأموال.

تونس

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عزوف الشباب

نبيل القروي

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نتيجة انتخابات تونس

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