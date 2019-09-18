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الأوقاف: 5 ملايين جنيه للأسر الأولى بالرعاية من باب البر مع بدء الدراسة

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 09:41 م
الأوقاف: 5 ملايين جنيه للأسر الأولى بالرعاية من باب البر مع بدء الدراسة وزاره الاوقاف
كتب إسماعيل رفعت

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اعتمد وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، صرف خمسة ملايين جنيه للأسر الأولى بالرعاية ممن يعولون طلابا بالمراحل التعليمية المختلفة ولأصحاب الأمراض المزمنة والظروف الاجتماعية الأخرى.

قالت وزارة الأوقاف إن ذلك يأتى في إطار رسالة الأوقاف المجتمعية واهتمامها برعاية الطلاب من أبناء الأسر الأولى بالرعاية ، وبمناسبة بدء الفصل الدراسي الأول.

كانت وزارة الأوقاف، اعتمدت اليوم الأربعاء، مبلغ واحد وخمسين مليونا وأربعمائة وأربعة وسبعين ألف جنيه مصرى، لإحلال وتجديد المساجد وبعض المقرات الإدارية بالمديريات على مستوى الجمهورية، كدفعة ثانية للعام المالى الحالى 2019 / 2020م .

وقال بيان الوزارة: "يأتى ذلك فى ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى، وفى إطار خطة الوزارة لإحلال وتجديد وصيانة بعض المساجد والإدارات على مستوى الجمهورية".

 


وزارة الاوقاف

الاسر الاولى بالرعاية

بدء الفصل الدراسى الاول

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