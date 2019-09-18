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الأوقاف: بدء الدراسة بمراكز إعداد محفظى القرآن الكريم الأحد المقبل

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 01:54 م
الأوقاف: بدء الدراسة بمراكز إعداد محفظى القرآن الكريم الأحد المقبل وزاره الاوقاف
كتب – إسماعيل رفعت

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أعلنت وزارة الأوقاف، بدء الدراسة بمراكز إعداد محفظى القرآن الكريم، الأحد المقبل، لمدة ستة أشهر وتنتهى فى 21 / 3 / 2020 .

واعتمدت وزارة الأوقاف، نتيجة اختبارات العام الدراسى الأول (السنة الأولى التمهيدية) بمراكز إعداد محفظى القرآن الكريم للعام الدراسى 2019، مؤكدة جهدها استمرارا لخدمة كتاب الله (عز وجل) ، وحرصًا من وزارة الأوقاف على إعداد محفظ واعٍ ومؤهل ومعتمد لتحفيظ القرآن الكريم وفهم معانيه، من خلال مراكز إعداد محفظى القرآن الكريم.

وافتتحت وزارة الأوقاف (20) مدرسة جديدة لتحصين النشء والشباب ليصل إجمالى عدد المدارس إلى (1060) مدرسة قرآنية، ودعت الراغبين فى إلحاق أبنائهم أو بناتهم بهذه المدارس التوجه إلى أقرب مدرسة لمحل سكنهم لتسجيل أبنائهم وبناتهم .

واعتمدت وزارة الأوقاف، مؤخرًا، افتتاح 5 مدارس علمية جديدة ليصل عدد المدارس العلمية إلى 274 مدرسة على مستوى الجمهورية، مؤكدة ضرورة الالتزام بالمنهج الوسطى.

وقالت الوزارة إن ذلك يأتى ذلك فى إطار سعى وزارة الأوقاف لتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتجديد الخطاب الدينى.


وزارة الأوقاف

مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم

مدرسة قرآنية

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