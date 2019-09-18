اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، وتتضمن عددا من التقارير المهمة اليوم الأربعاء، منها استقبال الرئيس السيسي رئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك، ومقتل 9 إرهابيين بعد تبادل لإطلاق النار مع الأمن في العبور و15 مايو، وطرح مرحلة جديدة من مشروعى جنة وسكن مصر بالمدن الجديدة.

الرئيس السيسى يستقبل عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان.. ويؤكد: الدعم الكامل لأمن واستقرار الخرطوم

وزارة الإسكان تطرح مرحلة جديدة من مشروعى جنة وسكن مصر بالمدن الجديدة الثلاثاء القادم

مقتل 9 إرهابيين متورطين فى اغتيال العميد عادل رجائي فى تبادل لإطلاق النار بالعبور و15 مايو

وزير الدفاع ينقل تحيات الرئيس لقوات الصاعقة: مصر الكتلة الصلبة التى تحفظ أمن المنطقة

الطرق الصوفية تجدد البيعة للسيسى فى مؤتمر حاشد.. يؤكدون: أرواحنا فداء مصر

قبول دفعة من المجندين بالقوات‪ المسلحة مرحلة يناير 2020.. وسفر لجان تجنيدية للخارج

أسعار الذهب تهبط 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 682 جنيها للجرام

السعودية: إيران استخدمت 25 طائرة بدون طيار وصاروخ كروز للهجوم على أرامكو

طقس الغد لطيف على السواحل الشمالية الغربية.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة