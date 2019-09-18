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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 11:53 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء أهم الأخبار على مدار اليوم

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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، وتتضمن عددا من التقارير المهمة اليوم الأربعاء، منها استقبال الرئيس السيسي رئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك، ومقتل 9 إرهابيين بعد تبادل لإطلاق النار مع الأمن في العبور و15 مايو، وطرح مرحلة جديدة من مشروعى جنة وسكن مصر بالمدن الجديدة.

1

الرئيس السيسى يستقبل عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان.. ويؤكد: الدعم الكامل لأمن واستقرار الخرطوم

2

وزارة الإسكان تطرح مرحلة جديدة من مشروعى جنة وسكن مصر بالمدن الجديدة الثلاثاء القادم

3

مقتل 9 إرهابيين متورطين فى اغتيال العميد عادل رجائي فى تبادل لإطلاق النار بالعبور و15 مايو

4

وزير الدفاع ينقل تحيات الرئيس لقوات الصاعقة: مصر الكتلة الصلبة التى تحفظ أمن المنطقة

5

الطرق الصوفية تجدد البيعة للسيسى فى مؤتمر حاشد.. يؤكدون: أرواحنا فداء مصر

6

قبول دفعة من المجندين بالقوات‪ المسلحة مرحلة يناير 2020.. وسفر لجان تجنيدية للخارج

 

7

أسعار الذهب تهبط 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 682 جنيها للجرام

 

8

السعودية: إيران استخدمت 25 طائرة بدون طيار وصاروخ كروز للهجوم على أرامكو

 

9

طقس الغد لطيف على السواحل الشمالية الغربية.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

10

سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية: اتفقنا على اسم المدير الفنى للمنتخب والإعلان اليوم أو غدا

 


السيسي

العبور

15 مايو

حمدوك

سكن مصر

جنة مصر

مدرب المنتخب

الطقس

اليوم السابع بلس

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