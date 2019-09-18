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إيقاف بناء عقار مخالف وغلق محلين بدون ترخيص بالإسكندرية

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 12:32 ص
إيقاف بناء عقار مخالف وغلق محلين بدون ترخيص بالإسكندرية عقار مخالف - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

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شن حي ثان المنتزه  ، شرق الاسكندرية ،حملات إيقاف الأعمال المخالفة بنطاق الحى ، وذلك بناءا على توجيهات الدكتور ياسر الجندي رئيس الحي ، و مصطفى عبدالسلام سكرتير عام الحي.

و أشار بيان صادر اليوم الى أن الحملة   قامت بها وحدة التدخل السريع  ، و أسفرت عن إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص ، وفك الشدة الخشبية الخاصة بالطابق الثالث علوي بالعقار الكائن بشارع عزبة سيكلام سادس عقار جهة اليمين.

تأتي الحملات تنفيذا لتعليمات  الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية بشأن مجابهة المخالفات بشتى أحياء المحافظة ، وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات

من جهه أخرى، نفذت لجنة الغلق بحي شرق الاسكندرية ، عدد 2 قرار غلق اداري بنطاق حي شرق ، حيث تمكنت اللجنة من غلق وتشميع قاعة  الكائنة داخل النادي الرياضي الاجتماعي لشركة اتوبيس غرب الدلتا منطقة سموحة بالاضافة الي غلق مقهي  الكائن 4 ش محمود شكري منطقة سموحة

كما  تمكنت الحملة بنطاق حى شرق من ازالة عربات الباعة الجائلين وجميع التعديات علي حرم الطريق العام ، إستمرارا لتطبيق القرار رقم 17 لسنة 2019، بوضع آلية للحد من تعديات الطريق ورفع الإشغالات بغرامات رادعة فورية يومية علي المخالفين

جاءت الحملة بحضور رئيس لجنة الغلق واعضاء اللجنة وبمصاحبة قوة امنية من نقطة شرطة سموحة ، و ذلك  تنفيذا لتعليمات اللواء وحيد رضوان رئيس الحي بتنفيذ كافة قرارات الغلق وتشميع كافة المحلات المخالفة والغير مرخصة بنطاق الحي

 

    

 

 


الاسكندرية

احياء الاسكندرية

البناء المخالف

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