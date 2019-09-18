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إنقاذ مغامر أسترالى سقط من أعلى شلال وزحف يومين

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 02:55 م
إنقاذ مغامر أسترالى سقط من أعلى شلال وزحف يومين مغامر - أرشيفية
رويترز

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قال مغامر أسترالى اليوم الأربعاء إنه اضطر للزحف على مدى يومين عبر منطقة تغطيها الشجيرات بساق ورسغ مكسورين، بسبب سقوطه مسافة 6 أمتار من أعلى شلال، حتى تم إنقاذه.

وأضاف نيل باركر (54 عاما) أنه كان يسير وحده فوق جبل نيبو، الذى يبعد 32 كيلومترا غربى برزبين عاصمة ولاية كوينزلاند، عندما سقط.

وتابع قائلا للصحفيين من على فراشه بالمستشفى "خطر بذهنى فورا ’أنا فى مشكلة كبيرة الآن لأن لا أحد يعرف مكانى". وأضاف باركر أنه حاول استخدام هاتفه المحمول لطلب المساعدة لكن الهاتف تلف جراء السقوط.

وقال إنه قرر الزحف لثلاثة كيلومترات تقريبا إلى منطقة فكر أنه سيكون من الأسهل فيها أن يعثر عليه العاملون فى البحث والإنقاذ. وذكر أن المسكنات التى حملها معه من أجل رحلته ساعدته فى تخطي الرحلة المؤلمة والشاقة.

وأضاف "المسافة التى استغرق صعودها 40 دقيقة احتاجت منى يومين تقريبا لأزحفها نزولا".

ورصدت طائرة هليكوبتر للإنقاذ باركر فى نهاية المطاف وتم نقله من المكان بعد ظهر أمس الثلاثاء.

 

 


أستراليا

قوات الإنقاذ

مغامر استرالى

نيل باركر

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