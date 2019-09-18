إحالة مديرى إدارة قنا التعليمية ومستشفى الصدر ومدراء 5 مدارس للتحقيق

قنا - وائل محمد

قرر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، إحالة مدير إدارة قنا التعليمية ومديرى 5 مدارس للتحقيق، وذلك للتقصير فى اداء مهام عملهم كما قرر احالة عدد من الموظفين بالمدارس التى تم المرور عليها للتحقيق وذلك لتركهم مقر العمل قبل المواعيد الرسمية، جاء ذلك خلال جولة تفقدية لعدد من المدارس للوقوف على مدى استعداداها لاستقبال العام الدراسى الجديد 2019/2020 .

وقام الهجان بالمرور على مدارس "سيدى عبد الرحيم الاعدادية بنات – سيدى عمر الابتدائية المشتركة – حسان بن ثابت الابتدائية – طارق بن زياد الابتدائية – الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية العسكرية – الأمل للصم وضعاف السمع بنات "بمدينة قنا لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسى الجديد.

وشدد الهجان على الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانيات المتاحة والأدوات بالمدارس وصيانة كافة المرافق داخل المنشآت التعليمية من المقاعد ودورات المياه ومصابيح الإضاءة ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال التجميل وتهذيب الأشجار والاهتمام بالنظافة وتوفير سلات جمع المهملات

وعلى جانب آخر، قرر محافظ قنا إحالة مدير مستشفى الصدر بقنا والمعاون الادارى واحد الموظفين للتحقيق لتقصيرهم فى مهام عملهم وتدنى حالة النظافة بالمستشفى، مشددا على أنه لا تهاون مع أى مقصر أو مهمل فى أداء عمله .

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لمستشفى الصدر بقنا للاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين رافقه عدد من القيادات التنفيذية .

تفقد المحافظ اقسام المستشفى لمتابعة حالة النظافة العامة وحسن معاملة المترددين على المستشفى من المرضى وذويهم وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدا على حرص المحافظة على النهوض بمستوى كافة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين .

وأكد الهجان على استمرار الجولات المفاجئة على المستشفيات للاطمئنان على سير العمل ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين مشددا على ضرورة تقديم خدمة علاجية لائقة للمرضى وحسن معاملتهم والاهتمام بأعمال النظافة العامة .



جولة المحافظ على المدارس



محافظ قنا يتفقد مستشفى الصدر



جولة محافظ قنا للمستشفى



محافظ قنا يتفقد المدارس



جولة مفاجئة لمحافظة قنا على المدارس



المحافظ خلال جولة المدارس



جولة محافظ قنا للمدارس

جولة محافظ قنا