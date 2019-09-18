سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 05:36 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

إحالة مديرى إدارة قنا التعليمية ومستشفى الصدر ومدراء 5 مدارس للتحقيق

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 04:53 م
إحالة مديرى إدارة قنا التعليمية ومستشفى الصدر ومدراء 5 مدارس للتحقيق محافظ قنا يتفقد المدارس
قنا - وائل محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، إحالة مدير إدارة قنا التعليمية ومديرى 5 مدارس للتحقيق، وذلك للتقصير فى اداء مهام عملهم كما قرر احالة عدد من الموظفين بالمدارس التى تم المرور عليها للتحقيق وذلك لتركهم مقر العمل قبل المواعيد الرسمية، جاء ذلك خلال جولة تفقدية لعدد من المدارس للوقوف على مدى استعداداها لاستقبال العام الدراسى الجديد 2019/2020 .

 

وقام الهجان بالمرور على مدارس "سيدى عبد الرحيم الاعدادية بنات – سيدى عمر الابتدائية المشتركة – حسان بن ثابت الابتدائية – طارق بن زياد الابتدائية – الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية العسكرية – الأمل للصم وضعاف السمع بنات "بمدينة قنا لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسى الجديد.

 

وشدد الهجان على الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانيات المتاحة والأدوات بالمدارس وصيانة كافة المرافق داخل المنشآت التعليمية من المقاعد ودورات المياه ومصابيح الإضاءة ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال التجميل وتهذيب الأشجار والاهتمام بالنظافة وتوفير سلات جمع المهملات

 

وعلى جانب آخر، قرر محافظ قنا إحالة مدير مستشفى الصدر بقنا والمعاون الادارى واحد الموظفين للتحقيق لتقصيرهم فى مهام عملهم وتدنى حالة النظافة بالمستشفى، مشددا على أنه لا تهاون مع أى مقصر أو مهمل فى أداء عمله .

 

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لمستشفى الصدر بقنا للاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين رافقه عدد من القيادات التنفيذية .

 

تفقد المحافظ اقسام المستشفى لمتابعة حالة النظافة العامة وحسن معاملة المترددين على المستشفى من المرضى وذويهم وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدا على حرص المحافظة على النهوض بمستوى كافة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين .

 

وأكد الهجان على استمرار الجولات المفاجئة على المستشفيات للاطمئنان على سير العمل ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين مشددا على ضرورة تقديم خدمة علاجية لائقة للمرضى وحسن معاملتهم والاهتمام بأعمال النظافة العامة .

 

1 جولة المحافظ على المدارس
 جولة المحافظ على المدارس

 

1 محافظ قنا يتفقد مستشفى الصدر
محافظ قنا يتفقد مستشفى الصدر

 

2 جولة محافظ قنا للمستشفى
جولة محافظ قنا للمستشفى

 

2 محافظ قنا يتفقد المدارس
 محافظ قنا يتفقد المدارس

 

3 جولة مفاجئة لمحافظة قنا على المدارس
 جولة مفاجئة لمحافظة قنا على المدارس

 

4 المحافظ خلال جولة المدارس
 المحافظ خلال جولة المدارس

 

5 جولة محافظ قنا للمدارس
 جولة محافظ قنا للمدارس

 

5 جولة محافظ قنا

 جولة محافظ قنا

 

محافظ قنا يتفقد مستشفى الصدر
محافظ قنا يتفقد مستشفى الصدر

 


مستشفى الصدر

محافظه قنا

مدير مستشفى الصدر

اللواء عبد الحميد الهجان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس وزراء السودان: ننظر بإعجاب لتجربة مصر ونتطلع للاستفادة منها اقتصاديا

رئيس وزراء السودان: ننظر بإعجاب لتجربة مصر ونتطلع للاستفادة منها اقتصاديا

الشائعات وتهديد أمن العالم.. متى تصل عقوبة مروجها للإعدام؟ المادة 77 من قانون العقوبات تصدت لكل من يهدد أمن وسلامة البلاد بـ"الشائعات" وغيرها من الجرائم.. ومشاريع قوانين جديدة لمواجهة جرائم "السوشيال ميديا"

الشائعات وتهديد أمن العالم.. متى تصل عقوبة مروجها للإعدام؟ المادة 77 من قانون العقوبات تصدت لكل من يهدد أمن وسلامة البلاد بـ"الشائعات" وغيرها من الجرائم.. ومشاريع قوانين جديدة لمواجهة جرائم "السوشيال ميديا"

الأمن يداهم خليتين إرهابيتين بالعبور و15 مايو.. مقتل 9 متطرفين بينهم قيادي بـ"لواء الثورة" متورطين فى اغتيال العميد عادل رجائي وتحريز أسلحة ومتفجرات.. "خلف الدهشورى" اسم حركى للتهرب من الملاحقات الأمنية

الأمن يداهم خليتين إرهابيتين بالعبور و15 مايو.. مقتل 9 متطرفين بينهم قيادي بـ"لواء الثورة" متورطين فى اغتيال العميد عادل رجائي وتحريز أسلحة ومتفجرات.. "خلف الدهشورى" اسم حركى للتهرب من الملاحقات الأمنية

أسعار الذهب تهبط 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 682 جنيها للجرام

أسعار الذهب تهبط 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 682 جنيها للجرام

"العدل" تلتقى مجموعة البنك الدولى لبحث مؤشرات الأداء بتقرير ممارسة الأعمال

"العدل" تلتقى مجموعة البنك الدولى لبحث مؤشرات الأداء بتقرير ممارسة الأعمال

شاهد فى دقيقة.. صفقة عسكرية جديدة.. المصنع روسى والمحرك فرنسى والزبون هندى

شاهد فى دقيقة.. صفقة عسكرية جديدة.. المصنع روسى والمحرك فرنسى والزبون هندى

احذر.. أجهزة التلفزيون الذكية تسرب بيانات المستخدمين إلى نيتفليكس وجوجل

احذر.. أجهزة التلفزيون الذكية تسرب بيانات المستخدمين إلى نيتفليكس وجوجل

مصرع 9 إرهابيين فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بمدينتى العبور و15 مايو

مصرع 9 إرهابيين فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بمدينتى العبور و15 مايو

شكرى يتوجه إلى نيويورك للإعداد لمشاركة الرئيس بالدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة

شكرى يتوجه إلى نيويورك للإعداد لمشاركة الرئيس بالدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة

ثقة فى الله ستظل مصر قوية.. محمد رمضان يرد على مهاترات السوشيال بأغنية "جيشنا صعب".. فيديو

ثقة فى الله ستظل مصر قوية.. محمد رمضان يرد على مهاترات السوشيال بأغنية "جيشنا صعب".. فيديو

حبس 3 مشرفين سنتين تسبب إهمالهم فى غرق طفل داخل حمام سباحة فى نادى رياضى

حبس 3 مشرفين سنتين تسبب إهمالهم فى غرق طفل داخل حمام سباحة فى نادى رياضى

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 18-9-2019.. واستقرار "المعدن الأصفر"

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 18-9-2019.. واستقرار "المعدن الأصفر"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة