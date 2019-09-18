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إحالة عاطلين للجنايات بتهمة السطو المسلح على صيدلية فى مدينة نصر

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 10:44 ص
إحالة عاطلين للجنايات بتهمة السطو المسلح على صيدلية فى مدينة نصر محكمة-أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة أول مدينة نصر، بإحالة عاملين لمحكمة الجنايات ، بتهمة السطو المسلح على صيدلية والاستيلاء على 8 آلاف جنيه من عامل بالإكراه. 
 
وكان قسم شرطة أول مدينة نصر، تلقى بلاغا من عامل بصيدلية كائنة بدائرة القسم، بأنه حال تواجده داخل الصيدلية محل عمله فوجئ بشخصين (أدلى بأوصافهما التقريبية)، قاما بتهديده بسلاح أبيض (مطواة) كان بحوزة أحدهما، واستوليا على مبلغ مالى 8000 جنيه من داخل درج ماكينة الكاشير الخاصة بالصيدلية كرهًا عنه وفرا هاربين، بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، شخصان أحدهما عامل سابق بالصيدلية مقيمان بدائرة القسم.
 
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما المبلغ المالى المستولى عليه، وسلاح أبيض (مطواة) المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بسرقته بالإكراه، وتم تحرير محضر. بالواقعة وأخطرت النيابة.

مدينة نصر

سطو مسلح على صيدلية فى مدينة نصر

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