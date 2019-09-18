سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 01:01 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

أخبار× 24ساعة..الكهرباء: الاستثمارات زادت 11 ضعفا وأنفقنا 515 مليار جنيه على المشروعات

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 12:00 ص
أخبار× 24ساعة..الكهرباء: الاستثمارات زادت 11 ضعفا وأنفقنا 515 مليار جنيه على المشروعات مشروعات الكهرباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

التعليم: جار تحديد قائمة المدارس الفنية التى تطبق نظام الجدارات والمهارات

التعليم: إعلان قائمة الدفعة الجديدة للطلبة الملتحقين بمدرسة الضبعة قريبًا

آنفو جراف.. استعدادات "التضامن "لدعم مراكز الإغاثة لمواجهة سيول الأمطار

بدء حصر وتسجيل المواطنين استعدادا لتطبيق منظومة التأمين الصحى فى 5 محافظات

لطلاب الشهادات الفنية.. احصل على نتيجة تقليل الاغتراب برقم الجلوس

الزراعة: بدء إجراءات توزيع التقاوى الشتوية بمنافذ "الوزارة" والتعاونيات

الزراعة: نستهدف تحصين 2 مليون رأس أغنام وماعز ضد مرض المجترات

التنمية المحلية والبيئة تبحثان جهود وخطط مواجهة السحابة السوداء وحرق قش الأرز

 الجريدة الرسمية تنشر قرارا بنزع ملكية العقارات المتداخلة بمحور عدلى منصور

الكهرباء: الاستثمارات زادت 11 ضعفا وأنفقنا 515 مليار جنيه على المشروعات

القوى العاملة: توقيع اتفاقية بصرف علاوة خاصة بنسبة 10% لـ 76 مصنعاً بالإسماعيلية

الأرصاد: انتهاء فرص سقوط الأمطار بكافة الأنحاء وتحذيرات للسائقين من الشبورة


مشروعات الكهرباء

لمواجهة سيول الأمطار

نتيجة تقليل الاغتراب

السحابة السوداء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"معرض الملكات"يخطف أنظار العالم.. 96 ألف شخص يشاهدون حضارة مصر بأمريكا

"معرض الملكات"يخطف أنظار العالم.. 96 ألف شخص يشاهدون حضارة مصر بأمريكا

ليفربول يحقق رقما سلبيا غائبا منذ 25 عاما بدورى أبطال أوروبا

ليفربول يحقق رقما سلبيا غائبا منذ 25 عاما بدورى أبطال أوروبا

"الحسابات الوهمية" سلاح الجماعة الإرهابية فى حربها القذرة ضد الدولة.. الإخوان تستخدم حسابات مُزيفة للترويج لهاشتاجات مسيئة لمصر والرئيس.. و"الكتائب الإلكترونية" كلمة السر فى خطة الشيطان

"الحسابات الوهمية" سلاح الجماعة الإرهابية فى حربها القذرة ضد الدولة.. الإخوان تستخدم حسابات مُزيفة للترويج لهاشتاجات مسيئة لمصر والرئيس.. و"الكتائب الإلكترونية" كلمة السر فى خطة الشيطان

1.9مليون طن زيادة فى إنتاج الأسماك بنهاية 2019.. وتصدير جمبرى وجندوفلى

1.9مليون طن زيادة فى إنتاج الأسماك بنهاية 2019.. وتصدير جمبرى وجندوفلى

وائل جمعة: بركات كان يستمد تركيزه في المعلب من "التهريج"

وائل جمعة: بركات كان يستمد تركيزه في المعلب من "التهريج"

فيديو.. "ذكرتى فى القرآن والنصر فيكي أنتى".. مسنة تلقى قصيدة فى حب مصر والسيسى

فيديو.. "ذكرتى فى القرآن والنصر فيكي أنتى".. مسنة تلقى قصيدة فى حب مصر والسيسى

السوبر فى حماية الشرطة.. دخول آمن لجماهير الأهلى والزمالك وخطوط سير مختلفة

السوبر فى حماية الشرطة.. دخول آمن لجماهير الأهلى والزمالك وخطوط سير مختلفة

فى 10 نقاط تعرف على إجراءات الحكومة لضبط الأسواق وحماية المستهلك

فى 10 نقاط تعرف على إجراءات الحكومة لضبط الأسواق وحماية المستهلك

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

"ابن البلد" أحمد مكى يتوسط أطفالا فى صورة جديدة

"ابن البلد" أحمد مكى يتوسط أطفالا فى صورة جديدة

اليوم السابع: سقوط عصابة الهاشتاجات الإخوانية

اليوم السابع: سقوط عصابة الهاشتاجات الإخوانية

أول صورة لكريم نيدفيد قبل عقد قرانه بالتجمع الخامس

أول صورة لكريم نيدفيد قبل عقد قرانه بالتجمع الخامس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة