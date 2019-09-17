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500 جنيه تدفع بائع خردة لقتل صديقه بأوسيم

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 10:11 م
500 جنيه تدفع بائع خردة لقتل صديقه بأوسيم جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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قتل بائع خردة صديقه بسبب الخلاف على مبلغ 500 جنيه بأوسيم، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة أوسيم، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص، نتيجة الاعتداء عليه بمنطقة بشتيل.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين للمقدم مجدى موسى رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، والرائد وليد كمال، أن بائع خردة قتل صديقه، بسبب خلافات مالية بينهما، على مبلغ 500 جنيه، حيث اعتدى المتهم على المجنى عليه بسلاح أبيض، مما أسفر عن مقتله فى الحال.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

 


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أوسيم

أمن الجيزة

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