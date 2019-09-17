150 طالبا يشاركون فى المهرجان الرياضى للدراجات بالسويس

نظم الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية، اليوم، المهرجان الرياضى للدراجات بمشاركة 150 طالبا / طالبة من المراحل التعليمية المختلفة، والتى استضافته محافظة السويس.

وشهد المهرجان تكريم جميع الطلاب المشاركين وتوزيع شهادات التقدير من الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية.

وقالت الدكتورة إيمان حسن نائب رئيس الاتحاد المصرى والعربى للرياضة المدرسية، إنه سيتم تنفيذ عدة مهرجانات رياضية مختلفة خلال الفترة المقبلة بالمحافظات لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية والاهتمام بمدرسى ومدرسات التربية الرياضية من خلال عقد مجموعة من الحزم التدريبية فى مختلف الألعاب.