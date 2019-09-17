10 معلومات عن البرامج الدراسية بفرع جامعة بنها فى العبور

1- تبدأ الدراسة بفرع جامعة بنها بالعبور العام الجامعي الجديد الذى سيبدأ سبتمبر الجارى.
2- الدراسة تبدأ فى 3 برامج دراسية فى كليات "الحقوق – التجارة – الزراعة".
3- تم استكمال أعمال التجهيزات الخارجية والكهرباء والبنية التحتية بفرع العبور.
4- يتم العمل حاليا على تشجير الفرع بواسطة كلية الزراعة، وإعداد الانترنت الخاص بها.
5- شروط الالتحاق بالبرامج الثلاث تتم عن طريق التنسيق أو التحويل إلى الكلية بشرط تحقيق الحد الأدنى للكليات الثلاث انتظام.
6- يكون مكان التقديم للبرامج الثلاث إدارة الجامعة ببنها.
7- برنامج "تجارة انجليزي" يشترط الحصول على 80% في اللغة الانجليزية بالثانوية العامة، والعدد المتوقع بهذا البرنامج 400 طالب وطالبة.
8- برنامج "حقوق إنجليزي" يشترط الحصول على 75% في اللغة الإنجليزية بالثانوية العامة، والعدد المتوقع بهذا البرنامج 150 طالب وطالبة.
9- برنامج "البيوتكنولوجي" كلية الزراعة، ويشترط إجراء مقابلة شخصية، والعدد المتوقع لهذا البرنامج 200 طالب وطالبة.
10- من المتوقع أن يصل إجمالى عدد الطلاب في البرامج الثلاث 900 طالب وطالبة، على أن تتضاعف هذه الأرقام الأعوام القادمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة