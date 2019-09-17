10 معلومات عن البرامج الدراسية بفرع جامعة بنها فى العبور

القليوبية إبراهيم سالم

تسعى جامعة بنها للانتهاء من الفرع الخاص بها في مدينة العبور بالقليوبية، لتكون نواة لانطلاق أفرع الجامعة بعدد من المناطق بالمحافظة، والذى من المقرر أن يبدأ التعليم به العام الجامعى المقبل، والذى يبدأ سبتمبر الجارى، فى مجموعة من البرامج بأعداد محددة من الطلاب، ثم تسعى الجامعة بعد ذلك بمضاعفة عدد الطلاب وفقا للخطة التي تعمل من خلالها.

ويرصد "اليوم السابع"، أبرز المعلومات حول الدراسة بالفرع الجديد للجامعة بالعبور، والتى جاءت على النحو التالي: