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10 معلومات عن البرامج الدراسية بفرع جامعة بنها فى العبور

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 08:00 ص
10 معلومات عن البرامج الدراسية بفرع جامعة بنها فى العبور رئيس جامعة بنها
القليوبية إبراهيم سالم

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تسعى جامعة بنها للانتهاء من الفرع الخاص بها في مدينة العبور بالقليوبية، لتكون نواة لانطلاق أفرع الجامعة بعدد من المناطق بالمحافظة، والذى من المقرر أن يبدأ التعليم به العام الجامعى المقبل، والذى يبدأ سبتمبر الجارى، فى مجموعة من البرامج بأعداد محددة من الطلاب، ثم تسعى الجامعة بعد ذلك بمضاعفة عدد الطلاب وفقا للخطة التي تعمل من خلالها.
 
ويرصد "اليوم السابع"، أبرز المعلومات حول الدراسة بالفرع الجديد للجامعة بالعبور، والتى جاءت على النحو التالي:

1- تبدأ الدراسة بفرع جامعة بنها بالعبور العام الجامعي الجديد الذى سيبدأ سبتمبر الجارى.

2- الدراسة تبدأ فى 3 برامج دراسية فى كليات "الحقوق – التجارة – الزراعة".

3- تم استكمال أعمال التجهيزات الخارجية والكهرباء والبنية التحتية بفرع العبور.

4- يتم العمل حاليا على تشجير الفرع بواسطة كلية الزراعة، وإعداد الانترنت الخاص بها.

5- شروط الالتحاق بالبرامج الثلاث تتم عن طريق التنسيق أو التحويل إلى الكلية بشرط تحقيق الحد الأدنى للكليات الثلاث انتظام.

6- يكون مكان التقديم للبرامج الثلاث إدارة الجامعة ببنها.

7- برنامج "تجارة انجليزي" يشترط الحصول على 80% في اللغة الانجليزية بالثانوية العامة، والعدد المتوقع بهذا البرنامج 400 طالب وطالبة.

8- برنامج "حقوق إنجليزي" يشترط الحصول على 75% في اللغة الإنجليزية بالثانوية العامة، والعدد المتوقع بهذا البرنامج 150 طالب وطالبة.

9- برنامج "البيوتكنولوجي" كلية الزراعة، ويشترط إجراء مقابلة شخصية، والعدد المتوقع لهذا البرنامج 200 طالب وطالبة.

10- من المتوقع أن يصل إجمالى عدد الطلاب في البرامج الثلاث 900 طالب وطالبة، على أن تتضاعف هذه الأرقام الأعوام القادمة.

 

 


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